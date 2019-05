Nîmes noie Monaco, Caen et Dijon peuvent toujours rêver du maintien

Dompté par Nîmes (1-0), l'ASM se dirige vers une fin de saison irrespirable, alors que Caen, vainqueur de Reims (3-2), et toujours barragiste, a désormais le même nombre de points que les Asémistes. Dijon a aussi maintenu à flot ses espoirs de maintien, en séchant Strasbourg grâce à un pion de Kwon, à la 94e minute (2-1).

36

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Miguel, Briançon, Maouassa, Alakouch - Ferri, Savanier, Bobichon -Bouanga, Thioub, Ripart Entraîneur : Bernard Blaquart.



AS Monaco (4-2-3-1) : Benaglio - Naldo, Glik, Ballo-Touré, Sidibé - Jemerson, Silva - Golovine, Lopes, Martins - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.

Caen (4-4-2) : Samba - Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou - Deminguet, Fajr, Khaoui, Ninga - Moussaki, Tchokounté Entraîneur : Fabien Mercadal.



Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara - Chavalerin, Romao - Oudin, Dingomé, Cafaro - Chavarría. Entraîneur : David Guion.

Amiens (4-2-3-1) :Gurtner - Krafth, Adenon, Dibassy, Pieters - Monconduit, Blin - Mendoza, Gnahoré, Timité - Guirassy. Entraîneur : Christophe Pélissier.



Goicoechea - Amian, Shoji, Jullien, I.Sylla - Bostock, K. Sidibé - Dossevi, Durmaz, Gradel - SanogoEntraîneur : Alain Casanova.

Nice (4-3-3) : Benítez - Hérelle, Dante, M.Sarr, Pelmard - Lees-Melou, Tameze, Barbosa - Atal, Saint-Maximin, Le Bihan. Entraîneur :Patrick Vieira.



FC Nantes (4-3-3) :Dupé - Fabio, Diego Carlos, Pallois, Cha.Traoré - Rongier, Girotto, Ab. Touré - Limbombe, K.Coulibaly, MoutoussamyEntraîneur : Vahid Halilhodžić.

Dijon (4-3-3) :Runarsson - Chafik, Yambéré, Lautoa, Haddadi - Marié, Balmont, R.Amalfitano - Sliti, Tavares, SaïdEntraîneur : Antoine Kombouaré.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - L.Koné, Mitrović, Ndour - Lala, Carole, Gonçalves, Prcić, Thomasson - Ajorque, MothibaEntraîneur : Thierry Laurey.

Cest bien connu pourtant : la peau de croco, ça met du temps à rôtir. Falcao, mal informé, tente naïvement de fumer le reptile nîmois sur coup franc en début de rencontre, mais c'est Ripart, d'un superbe coup de tronche croisé, qui trompe Benaglio et fait danser l' ASM sur des braises. Les Asémistes oseront bien quelques coups de griffe sur le but adverse en seconde période par Gelson Martins et Falcao, mais c'est Nîmes qui gardera la main sur les platines. De quoi encore un peu plus torpiller l' ASM , 17, qui devra se battre jusqu'à la dernière journée pour assurer son maintien. Casimir Ninga , en vrai chic type, réchauffe tout de suite l'ambiance au stade Michel -d'Ornano, en trompant Mendy d'un coup de casque subtil en début de match. Tout ça est bien joli, mais Doumbia, oublié à l'entrée de la surface sur corner, balance une praline du gauche légèrement déviée, qui trompe Samba. Pas grave, Fajr envoie un coup franc velouté dans la lulu de Mendy et remet les Normands devant. Le portier rémois ne s'en remettra pas et laisse dans la foulée filer un centre anodin de Guilbert, qui finit bizarrement sa trajectoire dans ses filets. Les Caennais se feront pourtant une ultime frayeur, quand Zahary accroche Doumbia dans la surface. Un penalty transformé par Zeneli, qui n’empêchera heureusement pas les gars de Mercadal d'attraper une victoire qui leur permet de recoller aux basques de Monaco , avec qui ils partagent désormais le même nombre de points, 33.Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une bouillabaisse épaisse au milieu de terrain, symbole d'un début de match franchement indigeste. La suite ne sera pas beaucoup plus funky, et Amiens s'en va cueillir son septième zéro-zéro de la saison, un record dans les cinq grands championnats européens cette année. Moche. Nice rêvasse devant son public, et Nantes , dominateur, en profite pour s'offrir le premier sang : lancé en profondeur, Limbombe se heurte à Benítez et Dante à gauche de la surface, mais ce petit malin de Moutoussamy surgit ensuite pour pousser le ballon dans les filets des Aiglons. Nice grimace, se secoue enfin les miches après la pause, et égalise logiquement par Sarr, qui zigouille Dupé de la tête, à bout portant. Les Azuréens continueront de pousser, et Atal obtient même un penalty au bout du temps additionnel. L'Algérien tente de se faire justice lui-même, mais Dupé détourne et permet aux Canaris de décrocher un nul flatteur à l'Allianz Riviera.Dix-neuvième au coup d'envoi, Dijon a logiquement les pétoches et tremble à chaque coup de pied arrêté alsacien. Mais le DFCO garde ses nerfs devant, en tentant sa chance par Sliti puis Balmont, de loin. Ce qui n'est pas forcément le cas de Thomasson, qui a la mauvaise idée d'accrocher Sliti dans la surface. Tavares transforme, et les Dijonnais peuvent goulûment avaler une première bouffée d'air. Malheureusement pour eux, le renard Ludovic Ajorque va foutre un beau bordel dans le poulailler bourguignon : à la suite d'un corner des siens, l'attaquant du Racing n'a plus qu'à pousser sur la ligne de but un ballon qui atterrit dans ses charmants petons. Un énorme coup derrière la caboche de Dijon ? Oui, mais pas pour longtemps. Car Kwon profite d'une déviation de Tavares dans le temps additionnel, pour crucifier les Strasbourgeois. Un dénouement taré, qui permet au DFCO d'entretenir encore de maigres espoirs de garder sa place en Ligue 1 et de se bastonner jusqu'à la fin pour son maintien.