Les larmes des Crocos

« Je suis peut-être un peu chauvin en disant cela, mais c’est l’un des meilleurs publics de France. Donc ça me fait mal de voir aussi peu de personnes au stade. »

La charte de la discorde

Joyeuses fêtes à tous dans le monde féerique du Assaf Olympique (?@ModrekNO) pic.twitter.com/uiHP7LBrTO — Gladiators Nîmes 1991 (@Gladiators1991) December 24, 2021

« Sans centre agréé, on sait que tout va s’effriter et que nos gamins issus du cru, sur lesquels on investit, vont finir par partir. »

La rupture

« Dans une entreprise, on n'a pas à rendre compte au jour le jour de la gestion interne. »

Cercueil, réunions à rallonge et « beaux parleurs »

Bien finir la saison, en attendant la suite

« La ligne rouge, c’est : pas de descente en National. »

Par Raphaël Brosse

Tous propos recueillis par RB.









Petit voyage vers le futur. En 2026, si tout va bien d’ici là, le nouveau stade des Costières (ou stade Nemausus) sera sorti de terre. Il contiendra 15 100 places, ses tribunes seront couvertes, aura une terrasse panoramique et même des chambres d'hôtel donnant vue sur la pelouse. Cerise sur le gâteau : cet écrin, ainsi que l’écoquartier qui sera construit à ses côtés, appartiendra au Nîmes Olympique. Évoqué depuis 2017, cet ambitieux complexe immobilier a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers mois, entre sa présentation à la presse en septembre et un vote du conseil municipal, qui l’a déclaré « d’utilité générale » le 18 décembre., expose Rani Assaf, à la tête du NO depuis 2016 et à l’origine de ce projet.Retour en 2022. Quelques heures après l’entretien qu’il nous a accordé en visioconférence, le président nîmois a assisté au succès des siens face à Valenciennes (2-1) aux Costières. L’enceinte actuelle est vétuste, ouverte aux quatre vents, et sa peinture est défraîchie par endroits. Surtout, l'enceinte sonne creux, et cela depuis le début de la saison. Ils étaient environ 1400 en tribunes contre le VAFC, et l’affluence a parfois été bien inférieure au millier de spectateurs. Étonnant, quand on sait que même au cours de ses années de galère au fin fond du National, le club a toujours pu compter sur un noyau dur de 2000 à 3000 irréductibles., regrette Bernard Blaquart. L’ancien entraîneur des Crocos (2015-2020) sait de quoi il parle, lui qui a connu des ambiances bouillantes lors de derbys face à Montpellier et des réceptions de l'OM, notamment. Bien sûr, la situation sanitaire, la déception engendrée par une descente en Ligue 2 et la concurrence, dixit Rani Assaf, peuvent expliquer cette fréquentation en berne. Sauf que les raisons du désamour sont plus profondes. Et multiples.La plus évidente d'entre elles – la plus matérielle, en tout cas – concerne la nouvelle politique tarifaire. Malgré la relégation de leur équipe, les supporters gardois ont constaté avec déplaisir une hausse des prix à l'orée de la nouvelle saison, les places les moins chères étant vendues à 15 euros. Sans oublier une série de changements marquants, allant de l’impossibilité de s’abonner à la suppression de la billetterie physique, en passant par la disparition des demi-tarifs., peste Dimitri Pialat, président des Gladiators, les ultras locaux.Joël Mercier, son homologue du Club central, une autre association de fans, déplore quant à lui l’absence de guichets.questionne l’homme de 68 ans (dont. Le problème se situe cependant ailleurs, selon Rani Assaf., resitue-t-il.Depuis, les tarifs ont toutefois été revus à la baisse et un « pack famille » a été lancé. L’homme d’affaires de 47 ans a également proposé aux groupes de supporters, avec lesquels les relations sont glaciales, d’adhérer à une charte de valeurs communes., explique l’ancien directeur technique de Free.Ce document, les intéressés ont néanmoins refusé de le signer., affirme Dimitri, des Gladiators. Par conséquent, le Pesage est, tribune située derrière l’un des deux buts et dans laquelle les ultras prennent habituellement place, reste fermé sur décision présidentielle depuis l’usage d’engins pyrotechniques à l’occasion de la réception d’Ajaccio, mi-octobre., soupire Fabien Ordoñez, nommé référent-supporters en début de saison. Dans l’état actuel des choses, l’hypothèse d’une réconciliation paraît totalement illusoire. Les Gladiators ne viendront plus aux Costières tant que leur tribune sera fermée, le Club central boycotte l’enceinte et Nemausus 2013 n’y déploie plus sa bâche., concède Cyril Roure, le président de ce troisième groupe frondeur. Avant d’ajouter, comme pour avertir qu’un tel effort ne serait, de toute façon, pas suffisant :À écouter les uns et les autres, on remarque que la cassure s’est sans doute produite en mai dernier., reconnaît Joël Mercier. Alors que les Crocos glissaient inexorablement vers la Ligue 2, la menace d’une fermeture de leur centre de formation a en effet pris de l’épaisseur. Des discussions houleuses s’en sont suivies entre les dirigeants du club et l’Association Nîmes Olympique, qui gère les équipes de jeunes. En fin de compte, le centre n’a pas été fermé. Mais il n’est plus agréé , ce qui a occasionné une fuite de nombreux talents locaux vers d’autres académies ravies de les accueillir., avoue Yannick Liron, le président de l’association.En première ligne durant le conflit avec la direction –, souffle-t-il –, l’ancien défenseur rappelle qu’Formateur dans l’âme, Bernard Blaquart peine également à comprendre cette décision., raconte celui qui s’occupe désormais des U7 du Gallia Club Lunel, dans l’Hérault.Cette volonté de ne plus faire de la formation un axe majeur du projet sportif est d’ailleurs l’un des éléments qui a incité le technicien de 64 ans à plier bagages, à l'été 2020.Mais pourquoi les dirigeants nîmois ont-ils décidé de se passer de leur centre de formation, pourtant pierre angulaire dans la stratégie de la quasi-totalité des clubs français ?, révèle Rani Assaf., appuie Fabien Ordoñez.En octobre, les pensionnaires du centre ont par exemple subi cinq jours sans électricité à cause d’énièmes inondations. La contrainte est identique pour le centre d’entraînement, situé au même endroit. Le président est donc à la recherche d’un terrain où bâtir de nouvelles infrastructures, et le centre de formation est censé récupérer son agrément d’ici quelques années., prévient malgré tout Bernard Blaquart.S’ils se sont pointés dans la salle du conseil municipal lors du fameux vote du 18 décembre dernier, flanqués d’un cercueil censé symboliser la mort de leur club fétiche , les groupes de supporters ne cherchaient donc pas à protester contre le projet de nouveau stade en lui-même. Mais plutôt à marquer leur rejet profond de la voie empruntée depuis plusieurs mois par le NO, dans le sillage d’un président qui leur paraît omnipotent et guère désireux de détailler son plan de route., dénonce Cyril Roure., embraye Joël Mercier., contre-attaque Fabien Ordoñez, le référent-supporters. Quant au principal intéressé, ces reproches lui paraissent infondés., s’agace Rani Assaf.Selon Philippe Gas, le conseiller en com’ de l’homme fort des Crocos,Dont deux sous la houlette de Bernard Blaquart, qui a vu ses relations avec son président s’étioler au fil du temps., confie-t-il.Un départ encore amèrement regretté par de nombreux supporters gardois, nostalgiques de lade Téji Savanier, des déboulés de Denis Bouanga, de la combativité de Renaud Ripart et, avant tout, du style de jeu résolument offensif prôné par l’entraîneur de l’époque.Depuis, Jérôme Arpinon, Pascal Plancque et Nicolas Usaï, nommé début janvier , se sont succédé sur le banc nîmois. Le dernier cité a séduit Rani Assafet connaît une entame rêvée, avec trois victoires en autant de rencontres. De quoi laisser présager une phase retour intéressante, malgré un début de saison mitigé et la mise au placard de Zinedine Ferhat., juge le président des Gladiators, qui continuent d’encourager leurs joueurs à l’extérieur., prédit même Bernard Blaquart.En dépit de tout ce qu'il se dit et se passe autour du terrain, le Nîmes Olympique tient ainsi encore la route au niveau sportif.Et après ? Délestés depuis peu de Reda Hammache, le désormais ex-directeur sportif (qui ne sera pas remplacé) , le président Assaf et sa cellule de recrutement auront du pain sur la planche lors des prochains mercatos. Ceux-ci seront d’autant plus cruciaux qu’il n’est plus possible de piocher dans le vivier du centre de formation., prévoit l’entrepreneur.(en référence au passage de la L1 puis de la L2 de vingt à dix-huit clubs, NDLR)On l’a compris, la remontée dans l’élite n’est pas une priorité absolue., insiste Fabien Ordoñez. Bernard Blaquart, qui garde un œil attentif sur la situation de son ancienne maison, s’interroge :Même si des réponses ont été apportées, ils sont encore beaucoup à se poser la question.