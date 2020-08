Nîmes large vainqueur, Strasbourg renversé

86

Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Le Fée, Lemoine - Diarra, Boisgard, Wissa - Grbić. Entraîneur : Pélissier.



Strasbourg (4-2-3-1) : Kawashima - Simakan, Koné, Mitrović, Carole - Prcić, Sissoko - Lala, Thomasson, Chahiri - Ajorque. Entraîneur : Laurey.

Nîmes (4-2-3-1) : Reynet - Ripart, Landre, Martinez, Meling - Cubas, Deaux - Ferhat, Benrahou, Philippoteaux - Denkey. Entraîneur : Arpinon.



Brest (4-3-3) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Faussurier - Faivre, Diallo, Belkebla - Honorat, Cardona, Le Douaron. Entraîneur : Dall'Oglio.

Neuf minutes qui change tout. À la 51, Strasbourg menait encore d'un but suite à une réalisation de Chahiri (passe décisive d'Ajorque) en plein cœur de la première mi-temps. À l'heure de jeu, les Alsaciens perdaient 2-1. Que s'est-il passé, durant ce court laps de temps ? Le crane de Wissa a d'abord profité des erreurs de Chahiri et de Koné pour égaliser sur une transmission de Boisgard, puis le transféré Grbić a fait trembler son premier filet en Ligue 1 sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué au duel avec Mitrović. Un Mitrović coupable ensuite d'une nouvelle bévue, rattrapée par un Kawashima auteur de plusieurs sauvetages. Suffisant pour conserver l'espoir, mais pas pour revenir à hauteur de Lorient qui a finalement agrandi son avance avec l'entrant Hamel. Déjà amputé d'une partie de son effectif (blessures, ou coronavirus), Laurey a en plus dû faire avec le caramel refusé d'Ajorque. Trop dur pour le Racing, bonne opération pour le promu breton.Une raclée, tout simplement. À domicile, Nîmes a surclassé Brest de A à Z en usant de contres dévastateurs et sans avoir la possession de balle (environ 40 %). Dès la huitième minute, et quelques secondes après un poteau de Landre, Denkey a ouvert le score sur un centre de la recrue Meling. Un renfort estival qui, un gros quart d'heure plus tard, s'est mué en buteur grâce à une belle frappe du gauche et un service de Philippoteaux. Et en milieu de seconde période, le passeur est encore une fois devenu scoreur d'un enroulé.de... Denkey (qui a manqué le doublé, sur la fin). Les Crocodiles ont donc pu compter sur leur trio de buteur/passeur pour dominer logiquement de fades Bretons, qui n'ont réagi que par la tête hors cadre de Le Douaron. Et qui, pour ne rien ajouter, ont vu Chardonnet se faire expulser pour une semelle sur Koné. Lequel s'est vengé, plantant le dernier pion de la partie d'une bien jolie manière. Un 4-0 qui fait mal, déjà.