Nîmes fait le spectacle et passe devant Rennes

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Ripart, Briançon, Lybohy, Miguel - Ferri, Savanier, Bobichon (Valls, 79e) - Thioub (Guillaume, 84e), Alioui, Bouanga (Sainte-Luce, 92e). Entraîneur : Bernard Blaquart.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - H. Traoré, Mexer, Nyamsi, S. Doumbia (Camavinga, 66e) - André, Gélin - Bourigeaud, Ben Arfa, Del Castillo - Hunou. Entraîneur : Julien Stéphan.



Quoi de mieux qu’un match de Ligue 1 en guise d’apéro avant la Ligue des champions ?Pas grand chose, surtout quand il s’agit d’une partie rythmée entre deux équipes très proches au classement. Il ne faut pas attendre le traditionnel quart d’heure d’observation pour comprendre que les attaquants vont avoir beaucoup d’espaces à croquer. Et les Nîmois sont les premiers à se monter dangereux, mais le duo Alioui-Bouanga est trop maladroit pour tromper Koubek (3, 14, 17). La solution pour faire plier les Bretons ? Une galette de Savanier, sur un coup franc légèrement excentré, pour une belle tête de Ripart (1-0, 24). Une ouverture du score logique qui donne des ailes aux Crocodiles, mais Bouanga bute sur Koubek (29). Rennes sort doucement la tête de l’eau et Lybohy est poussé à marquer contre son camp par Hunou, après un bon travail de Del Castillo (1-1, 40).Coup de sifflet, tout le monde file aux vestiaires ? Pas du tout, M. Turpin décide de sévir dans le temps additionnel, sortant deux cartons rouges coup sur coup. Un premier pour Briançon, coupable d’une vilaine faute sur Ben Arfa, et une deuxième biscotte (plutôt sévère) pour le nerveux André pour une charge sur Lybohy. Pas de jaloux, les deux équipes reviendront sur le terrain à dix contre dix. Et pourtant, Nîmes semble être en supériorité numérique, tant les visiteurs sont mangés dans les premières minutes du second acte.Si Koubek repousse difficilement la frappe de Savanier (51), il ne peut absolument rien faire pour stopper la praline de Bouanga en lucarne (2-1, 55). Les hommes de Stéphan réagissent trop timidement pour égaliser, Ben Arfa ne parvenant jamais à faire la différence dans les trente derniers mètres et l'absence du duo Niang-Sarr se faisant ressentir. Alors, les locaux en profitent pour tuer le suspense grâce à un nouveau pion magistral du délicieux Bobichon (3-1, 73). Emballé, c'est pesé, et voilà une magnifique opération pour Nîmes , doublant son adversaire du soir pour s'installer en première partie de tableau. Rennes va définitivement pouvoir se concentrer sur sa finale de Coupe de France . Mais pour quel résultat ?