Nîmes écoeure Dijon

Nîmes (4-4-2) : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa - Thioub, Ferri, Savanier, Bobichon - Bouanga (Ripart, 72e), Guillaume (Alioui, 57e). Entraîneur : Bernard Blaquart.



Dijon (4-3-1-2) : Allain - Chafik (S. Coulibaly, 87e), Aguerd, Lautoa, Haddadi - Marié, Abeid, Balmont (Kwon, 64e) - Sliti - Tavares, Kaba (Saïd, 72e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Deux buts, deux bijoux.Face à Dijon Nîmes n'a pas fait les choses dans la demi-mesure pour s'offrir les trois points grâce à deux merveilles. La lumière est d'abord venue de Téji Savanier , qui a armé un sublime lob tendu depuis le milieu de terrain (près de quarante mètres) pour signer l'un des pions de la saison et ouvrir le score à la demi-heure de jeu (28). Puis dans les dix dernières minutes, Bobichon a allumé un pétard dans la lucarne d'Allain (83).S'il s'agissait de la première titularisation sur le front de l'attaque dijonnaise pour la recrue phare Sory Kaba , plus gros achat de l'histoire du DFCO (quatre millions d'euros en provenance d'Elche), ce sont Abeid (39) et Tavares (50, 82) qui ont eu les plus grosses occasions d'inverser la tendance. En vain, malgré une prestation convaincante. Et l'expulsion tardive d'Oussama Haddadi pour une deuxième biscotte (89) n'a fait que ternir la soirée des visiteurs, 17Nous sommes à la mi-février, et le Nîmes Olympique (36 points), qui bascule dans la première partie de tableau, est en train de valider son maintien. Solide pour un promu.