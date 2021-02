Nîmes déguste Bordeaux

Nîmes (4-3-3) : Reynet - Alakouch (Burner, 58e), Briançon (Eliasson, 36e), Miguel, Meling - Deaux, Guessoum, Ripart - Benrahou (Ahlinvi, 77e), Ferhat, Koné (Aribi, 58e (Duljevic, 77e)). Entraîneur : Pascal Plancque.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Kwateng, Mexer, Koscielny, Benito - Adli (Poundjé, 77e), Seri - Oudin, Ben Arfa (Zerkane, 78e), Kalu (De Préville, 62e) - Hwang (Briand, 78e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

La victoire de l'espoir, pour Nîmes.Pour la première fois de la saison, les Crocodiles ont enchaîne un deuxième succès d'affilée en championnat. Une semaine après avoir pris les trois points sur la pelouse de son concurrent dijonnais, Nîmes a récidivé en se débarrassant de Bordeaux (2-0) aux Costières. Plus tranchants depuis le licenciement d'Arpinon, les locaux ont rapidement annoncé la couleur en ouvrant le score au bout d'un contre rondement mené par le duo Meling-Ferhat, ce dernier servant idéalement le latéral de poche, auteur d'un deuxième pion cette saison après celui inscrit lors de la... 1journée.En confiance, Nîmes n'a pas lâché son pressing pour empêcher les Girondins, peu inspirés offensivement, de créer des décalages entre deux phases de possession. Si les Crocos sont de plus en plus prudents au fil des minutes, Reynet sort une double parade bienvenue pour empêcher Oudin et Hwang d'égaliser. Nîmes encaisse les vagues sans boire la tasse, et procède en contre. Une stratégie payante puisque Benito est obligé d'emporter le ballon et Aribi, qui filait seul au but et provoque l'expulsion logique du défenseur bordelais (68). Il aura ensuite fallu trois minutes à Nîmes pour profiter de sa supériorité numérique pour enfoncer les visiteurs, Ripart marquant d'une superbe tête décroisée sur un coup franc botté par Eliasson. Et voilà Nîmes à deux petits points du premier non-relégable avant de se frotter à Lorient et Nantes.L'effet Pascal Plancque.