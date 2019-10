Nike, Adidas et Puma se partagent 99% des crampons portés en Ligue 1

1

La concurrence ? Jamais entendu parler.En Ligue 1 comme ailleurs, les trois mastodontes de l'équipement de foot, l'Américain Nike et les Allemands Adidas et Puma, se partagent la grosse majorité du gâteau, façon Obélix dans. Un quasi-monopole d'autant plus écrasant lorsqu'il s'agit des crampons portés par les joueurs. Selon une étude assez exhaustive réalisée par Footpack , site français spécialisé dans les équipements de football, ce sont ainsi 520 des 525 joueurs de l'élite qui se chaussent chez l'une des trois marques. Soit un pourcentage affolant de 99,05%.Dans le détail, ce sont 259 joueurs qui portent des Nike aux pieds, soit quasiment la moitié de notre belle Ligue 1, contre 209 pour Adidas et 52 pour Puma. Les miettes se répartissent entre Mizuno, Under Armour, Lotto et Kipsta, qui se partagent les cinq joueurs restants.Vivement que Thiago Motta sorte de sa retraite pour faire bondir les stats de Mizuno.