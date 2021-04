Nick Pope achète une cage de York City

MDR

Certains aiment garder le ballon après un match. Nick Pope, lui, préfère prendre carrément un but.Lors d'une vente aux enchères organisée par le club de York City, le gardien de but de Burnley et international anglais de 28 ans a remporté l'une des deux cages de Bootham Crescent, l'ancienne demeure du club de sixième division où Pope a été prêté en 2013-2014., a expliqué Pope à la BBC Mais quitte à faire une bonne action, autant allier l'utile à l'agréable : le goal desa un projet très précis pour ce but qu'il va installer dans son jardin.Là-dessus on te suit, Nick. On veut tous être attaquant quand on est petit, et puis notre pied droit nous fait comprendre qu'il a d'autres projets pour nous.