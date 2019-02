Nice tire les oreilles de l’OL

Patients et ultra-réalistes, les Niçois ont parfaitement réalisé leur coup à domicile en faisant chuter l’OL (1-0) grâce à un penalty de Walter. Tout le contraire d’une dominatrice équipe lyonnaise qui a manqué de réalisme face à un grand Benítez, et qui pointe ce soir à six points du LOSC.

Dominer n'est pas...

Monseigneur Benítez

Nice (4-3-3) : Benítez - Hérelle, Dante, Sarr, Burner - Walter, Tameze, Cyprien - Maolida (Pelican, 63e), Ganago (Jallet, 71e), Saint-Maximin (Wade, 82e). Entraîneur : Bruno Génésio.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traoré (Terrier, 80e), Fekir, Depay - Dembélé. Entraîneur : Patrick Vieira.

Le paradoxe lyonnais a encore frappé. L’effet de surprise n’est plus là, tant ce Lyon donne l’impression qu’on le connaît par cœur. La semaine passée, Lyon crééait l’exploit en battant l’invincible PSG et les suiveurs les plus assidus de la Ligue des talents auraient pu parier que ce même Lyon pourrait être capable de chuter sur la pelouse de la dix-neuvième attaque du championnat. Car cet OL, rempli de paradoxe, est visiblement construit pour se sublimer lorsqu'on ne l’attend pas et décevoir alors que tout est réuni pour qu’il surfe sur la voie du succès. Résultat, Lyon perd pour la première fois de l’année en Ligue 1 en 2019.D’entrée, les Niçois mettent du rythme par l’intermédiaire de Ganago qui fait passer des sueurs froides à l’arrière-garde lyonnaise (1,5). Un départ canon qui tente alors de camoufler des manques que les Niçois ont du mal à masquer lors de cette première période. Sans Atal, blessé, les Aiglons souffrent sur leur côté droit où se balade Mendy qui distribue caviar sur caviar. Le premier, délivré à Traoré, voit Benítez sortir le grand jeu (25) alors que le second pour Depay est annihilé in extremis par un sublime retour d’Hérelle (27). Lyon donne le sentiment de gérer son affaire, sans pour autant réussir à leur domination au tableau d’affichage. Les formes y sont, mais la manière fait encore défaut. Lyon reprend sa marche en avant dès le retour des vestiaires, mais ni Depay sur coup franc (53) ou Dembélé repoussé par le montant droit de Benítez (56) ne parviennent à trouver la clef. Le plan des hommes de Vieira se déroule à merveille, et va prendre une autre dimension lorsque Ndombele bousculement de façon incompréhensible Ganago dans sa propre surface. Le VAR parle, Walter agit et Lyon pose un genou à terre (67). Les vagues lyonnaises des grands soirs se font toujours attendre, même s'il faut encore un arrêt de grande de classe de Benítez devant Depay (79) pour que les dix minutes qui suivent ne ressemblent pas à l’enfer. Comme à Reims et à Paris cette saison, Lyon n’a pas marqué à l’extérieur et reperd du terrain sur son principal concurrent pour ravir la place de dauphin. Incorrigibles lyonnais.