Nice tenu en échec à Reims

2

Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Munetsi, Berisha, Cafaro (Touré, 65e), Doumbia (Kutesa, 65e) - Dia (Sierhuis, 81e), Zeneli (Mbuku, 65e). Entraîneur : David Guion.

Benitez - Kamara (Coly, 73e), Nsoki, Daniliuc, Lotomba (Pelmard, 87e) - Schneiderlin, Barbosa, Boudaoui (Thuram, 73e) - Lopes (Ndoye, 55e), Reine-Adelaïde, Gouiri. Entraîneur : Adrian Ursea.

Venu à Reims pour mettre fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'OGC Nice et son nouvel entraîneur, Adrian Ursea, ont réussi leur mission avec un match nul acquis au bout de l'ennui, face à des Rémois eux aussi en manque de confiance. Et ça s'est vu (ou presque).Rapidement, les Aiglons confisquent le ballon à des Rémois qui ne semblent pas en vouloir, hormis quand il s’agit de contrer rapidement. Entre deux équipes qui transpirent le doute, le match peine à s’emballer. Pourtant Boulaye Dia côté rémois puis Jeff Reine-Adelaïde côté niçois réveillent tout le monde à la 9. Sans succès : le premier ne cadre pas, tandis que le second voit Abdelhamid contrer sa tentative in extremis. Le brouillard enveloppe le stade Auguste-Dealune et le rythme, déjà pas bien élevé, sombre. En dehors de quelques frappes lointaines de Cafaro (29, 34) et Munetsi (40), pas grand chose à se mettre sous la dent. Reims termine légèrement mieux le premier acte, sans se montrer très dangereux.Alors que le brouillard s’épaissit sur la pelouse, les deux équipes décident de montrer plus de choses au retour des vestiaires. Zeneli oblige d’abord Benitez à la claquette (51), avant que les Niçois ne butent sur un grand Rajkovic, notamment Lopes (53) et Gouiri (57), enfin trouvé dans la profondeur par Schneiderlin. A l’heure de jeu, David Guion veut reprendre les choses en main et lance trois joueurs offensifs : Kutesa, Mbuku et Touré. Mais en dehors d’une belle percée de Mbuku (68), l’impact est relatif. En face, Nice continue de s’en remettre à Gouiri, dont une nouvelle frappe lointaine est bien gérée par Rajkovic (78). Sur coup franc, Berisha croit donner la victoire à Reims mais sa frappe échoue au pied du poteau (84). Le dernier frisson d'une triste après-midi en Champagne, qui permet au moins aux deux camps de mettre fin à l'hémorragie en prenant un petit point.Ennui et brouillard.