Nice sur Simone Zaza ?

68

| Noticia @DepCOPEValencia | ?El NIZA negocia por ZAZA:cesión con opción de compra.El club francés asume la ficha y el VCF, además, quiere cobrar por la cesión (2/3millions d’euros). El Niza no quiere pagar por el préstamo. pic.twitter.com/NlXD4WPNmf — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) 12 août 2018

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et Zaza repart.Avec Rodrigo et Santi Mina dans l'équipe, l'avenir était déjà assombri pour Simone Zaza (27 ans). Mais avec les arrivées de Kevin Gameiro et Michy Batshuayi , les dirigeants valenciens lui ont carrément fait comprendre qu'ils ne comptaient plus sur lui. Selon la radio Cope Valencia, l'attaquant italien (qui a planté treize pions la saison passée) serait pisté par Nice . Un prêt avec option d'achat serait la solution privilégiée par le club niçois, alors que lessouhaitent un prêt payant de 2-3 millions d’euros. L'OGCN prépare le terrain en cas de départ de sa star Mario Balotelli et Zaza, passé par la Juventus , apporterait de l'expérience au groupe de Patrick Vieira Et on a hâte de voir les supporters niçois bégayer quand Zaza va ressortir ses petits pas au moment de tirer un penalty.