Nice s'impose à Nice et à dix

Nîmes (4-2-3-1) : Reynet - Burner (Alakouch, 89e), Landre (Guessoum, 7e), Miguel, Paquiez - Sarr, Ahlinvi - Ferhat, Duljević (Chadli, 89e), Eliasson (Ripart, 89e) - Roux (Koné, 83e). Entraîneur : Jérôme Arpinon.



Nice (3-4-3) : Benítez - Daniliuc, Bambu, Nsoki - Lotomba, Thuram, Schneiderlin, Kamara (Ndoye, 68e) - Rony Lopes (Claude-Maurice, 79e), Gouiri (Pelmard, 89e), Reine-Adélaïde. Entraîneur : Adrian Ursea.

C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant.Longtemps dominateur mais inefficace aux Costières, l'OGC Nice a fini par venir à bout de Nîmes (0-2) grâce à deux joueurs sortis du banc : Dan Ndoye et Alexis Claude-Maurice. Les jokers niçois ont sur le tard inscrit les deux premiers pions de l'ère Adrian Ursea, et offert au coach roumain son premier succès sur le banc azuréen.Le Gym aurait pourtant pu débloquer la situation d'entrée. Mais Gouiri, franchement pas en réussite ce soir, a gâché à bout portant un caviar de Rony Lopes, au bout d'un contre qui a laissé Landre sur le flanc. Déjà privé dans l'axe de Briançon et Martinez, Arpinon a donc dû bricoler. Mise en danger deux fois par Gouiri (12, 20), sa charnière expérimentale s'est faite transpercer par un Reine-Adélaïde en jambes, dont le tir du gauche en angle fermé a été sauvé par Reynet (24). D'abord dangereux sur coups de pied arrêtés, où le gabarit de Sidy Sarr a pas mal ennuyé les Aiglons, les Crocos ont rééquilibré les débats après la demi-heure de jeu, un enroulé du droit signé Eliasson frôlant notamment le poteau de Benítez (34).Débutée par un petit événement, un tir enfin cadré de Nolan Roux, la deuxième période a suivi un drôle de paradoxe : c'est une fois réduits à dix après le deuxième jaune sévère de Schneiderlin (56) que le Gym s'est montré le plus saignant. Mais Gouiri a encore loupé le cadre aux six mètres sur un corner de Lopes (65), lui-même frustré de près par Reynet, avant que Nsoki ne touche la barre de la tête sur le corner suivant (69). C'en était trop pour Ursea, qui a donc lancé Ndoye puis Claude-Maurice avec le succès qu'on connaît. Le premier a conclu au second poteau un centre de Reine-Adélaïde où Gouiri a fait le ménage, quand le second a fini un contre emmené par Lotomba et bien relayé par Thuram. Entérinant donc le cinquième revers consécutif aux Costières des Nîmois, une première dans leur histoire. Nice met de son côté fin à une série de huit matchs sans succès, dont quatre en championnat.Et s'il était enfin là, l'effet Ursea ?