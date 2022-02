Nice se relance face à Angers

77

Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba (Daniliuc, 72e), Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Schneiderlin, 83e), Rosario (Lemina, 83e), Thuram, Kluivert - Delort, Dolberg (Gouiri, 65e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Angers (5-4-1) : Petković - Cabot (Manceau, 8e), Ebosse, Traoré, Thomas (Ounahi, 65e), Doumbia - Fulgini, Mendy, Bentaleb, Boufal - Cho (Bahoken, 87e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Le soleil fait son retour sur la Côte d'Azur.Plus incisif que le SCO d'Angers lors de cette 25journée de Ligue 1, l'OGC Nice gratte un succès à domicile (1-0) qui lui permet de souffler après deux revers consécutifs. Loin de sa piètre performance sur la pelouse de l'Olympique lyonnais la semaine dernière , Nice démarre fort en début de rencontre. Quelques minutes après la sortie sur blessure de Jimmy Cabot, les Aiglons pensent déjà s'envoler grâce à une tête croisée de Khephren Thuram, mais le fils de Lilian est finalement signalé hors-jeu (11). Le match s'anime dans la foulée et Justin Kluivert, autre fils de, ouvre finalement le score. Lancé à la limite du hors-jeu côté gauche par Melvin Bard, le Néerlandais devance la sortie de Danijel Petković et glisse le ballon sous ce dernier, le cuir finissant tranquillement sa course au fond des filets malgré le retour de Vincent ManceauTout l'Allianz Riviera tremble néanmoins juste avant la pause lorsque la lourde frappe de Souleyman Doumbia, à l'entrée de la surface, vient s'écraser sur le poteau de Walter Benítez (45+2). Le second acte est en revanche davantage dominé par les Niçois. Mais Dolberg se manque totalement (62), tandis que son compère Andy Delort se voit également refuser un but de la tête pour une position illicite (67) et ne parvient à cadrer ni son ballon piqué (70), ni sa tête (74). Malgré ces échecs, Nice (3, 45 points) revient provisoirement à un point de Marseille et prend ses distances avec Strasbourg (4, 41 points). De son côté, le SCO (13, 29 unités) fait grise mine après cette quatrième défaite de rang.Le programme du Gym la semaine prochaine ? Un déplacement très excitant à Strasbourg justement.