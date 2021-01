Nice se relance à Lens

Leca - Gradit (Clauss, 61e), Fortès, Medina - Cahuzac, Doucouré (Fofana, 59e), Michelin (Mauricio, 74e), Boura - Kakuta (Kalimuendo, 59e) - Ganago, Sotoca (Banza, 59e). Entraîneur : Franck Haise.



Benítez - Daniliuc, Saliba, Bambu - Bouadoui, Reine-Adelaïde, Lees Melou, Kamara, Atal (Lotomba, 50e) - Dolberg (Maolida, 76e), Gouiri (Ndoye, 86e). Entraîneur : Adrian Ursea.

AH

Un éclair, et puis plus rien.Sous une lourde drache, Lens et Nice n’ont ni pris l’eau ni surnagé. De fait, aucune des deux équipes n’a imposé son rythme dans une soirée bien terne. Mais une toute petite fuite a suffi pour faire couler le RC Lens, sur un éclair de Youcef Atal. En une accélération, le latéral algérien a claqué sa spéciale pour doucher - un peu plus - les Lensois d’une frappe puissante du gauche après un crochet intérieur dévastateur. La seule éclaircie dans cette fin d’après-midi bien terne à Bollaert, puisqu'Atal est sorti dans la foulée, encore blessé. Jusqu’ici, la seule belle chose vue était le coucher de soleil rosé au dessus de Bollaert.Car trois jours après leur victoire convaincante à Marseille, les Lensois ont peiné à enchaîner. Le promu, si souvent séduisant, a tout simplement accusé le coup face à des Aiglons peureux et donc peu entreprenants en première période. Simple : en dehors du but d’Atal, il a fallu attendre la dernière demi-heure pour que le match démarre. Il y a d’abord eu un penalty non sifflé pour Lens, sur un léger contact entre Bamba et Ganago (62). Puis Amine Gouiri est passé tout proche du but du break sur un amour de piqué, venu mourir sur le dessus du filet (71). Fofana et Reine-Adelaïde ont alors tenté leurs chances de loin avant que Maolida n’enroule de peu à côté (80), imité par Mauricio dans la continuité. Lens a continué de pousser, en vain. Les Aiglons décollent pour la première fois depuis le 16 décembre, tandis que Lens enchaîne un septième match sans victoire à domicile.L'hospitalité nordiste.