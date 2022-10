Nice se rassure un peu face au FC Slovácko

Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Travnik (Daníček, 64e), Havlík - Petržela (Vecheta, 84e), Šašinka (Reinberk, 64e), Holzer (Doski, 64e)- Mihálik (Kozák, 74e). Entraîneur : Martin Svědík.



Bułka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Lemina, Thuram, Boudaoui - Pépé (Ramsey, 84e), Laborde, Diop (Ilie, 76e). Entraîneur : Lucien Favre.

Cinq ans que Nice attendait de gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe.En déplacement en Tchéquie ce jeudi à l'occasion de la troisième journée de Ligue Europa Conférence, le Gym a finalement disposé du FC Slovácko. Les Aiglons ont beau poser le pied sur le ballon, ils ne sont dangereux qu'une seule fois durant le premier acte. Dans la foulée d'une frappe trop molle, Nicolas Pépé reprend de la tête un centre de Youcef Atal et trouve le poteau. Le ballon traîne dans la surface, mais Sofiane Diop, qui n’a plus qu’à le propulser au fond des filets, manque complètement son geste (9). Les Tchèques font même trembler Marcin Bułka, alors qu'Ondřej Mihálik, trouvé dos au but à l’entrée de la surface, parvient à se retourner et à déclencher une frappe soudaine. Le portier polonais ne prend pas de risque et écarte des poings (22).Au retour des vestiaires, les Aiglons continuent de dominer sans être particulièrement dangereux. Pépé, après une combinaison avec Mario Lemina, repique sur son pied gauche, puis envoie une frappe molle et trop axiale pour tromper Filip Nguyen. Le Tchèque s'apprête à mettre le ballon dans sa niche, mais il se loupe complètement, et le cuir file entre ses jambes, permettant à Nice d'ouvrir le score. Le Gym souffre en fin de partie, mais tient bon et prend provisoirement la tête de ce groupe D en attendant le match entre Cologne et le Partizan.La machine est lancée ?