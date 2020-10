Nice se fait démonter par Leverkusen

À Leverkusen, Nice a complètement sombré lors de la dernière demi-heure de jeu. Surtout, l'équipe de Patrick Vieira a encore une fois fait étalage de ses relances foireuses. Les Aiglons repartent avec une valise 6-2 de leur rentrée européenne.

113

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Lars Bender (Dragovic, 81e), Sven Bender (Tah, 81e), Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger, Palacios (Wirtz, 74e) - Diaby, Amiri, Bailey - Alario (Bellarabi, 79e). Entraîneur : Peter Bosz.



Nice (5-3-2) : Benítez - Lotomba (Atal, 79e), Bambu, Dante, Nsoki (Rony Lopes, 63e), Kamara - Boudaoui (Claude Maurice, 63e), Schneiderlin, Lees-Melou (Dan Ndoye, 79e) - Gouiri, Dolberg (Maolida, 71e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche dernier, l'OGC Nice s’était imposé à Geoffroy-Guichard, mais son gardien avait fait une belle boulette conduisant à la réduction de l’écart, avant de risquer une égalisation à la 90avec une passe malheureuse dans l’axe. Quatre jours plus tard, le Bayer Leverkusen a bien étudié son adversaire et en a pleinement profité, car le Gym n'est toujours pas vacciné contre les relances foireuses depuis sa surface de réparation. Morceaux choisis ce jeudi soir : 6minute, Walter Benítez sert directement... Leon Bailey devant la surface ; 61, mis sous pression par la passe de son portier, Morgan Schneiderlin se fait piquer la balle aux abords de la surface, Moussa Diaby n'a plus qu'à marquer un penalty dans le jeu. La suite, c'est un déluge qui va frapper les Niçois. À croire que celui qui s’était abattu sur la BayArena en début de match était un mauvais présage pour les Aiglons : défaite 6-2 dans les dents.Pour entamer cette Ligue Europa, Patrick Vieira enregistre le retour de Kasper Dolberg et aligne le Danois en position d’avant-centre, devant Amine Gouiri. En face, Peter Bosz est privé de plusieurs éléments : la recrue estivale phare, Patrik Schick en attaque, Charles Aránguiz au milieu et Santiago Arias en défense. Le premier quart d’heure est complètement dominé par Leverkusen, qui ouvre le score sur une action splendide. Après un une-deux avec Alario, Bailey envoie une passe laser verticale vers Amiri, qui élimine Dante avec son contrôle avant de conclure d’une frappe croisée. Et le coup de massue intervient seulement quatre minutes après. À l’origine, un tir niçois contré ; à la conclusion de la remontée de balle allemande, Alario déclenche une frappe dans un angle hyper fermé, mais le ballon file entre la tête de Benítez et la transversaleDeux cartouches de Bailey et Diaby plus tard, et l’on se dit que le Gym est peut-être parti pour se prendre une claque par le quart-de-finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa... Mais l’homme fort du début de saison niçois va repousser l'échéance. Parti du milieu de terrain, Stanley Nsoki déboule côté gauche et centre pour Amine Gouiri, qui allume le gardien adverse au ras du poteau. Le rapport de force s’inverse petit à petit et Nice pousse même pour égaliser en fin de première période. Pour revenir plus fort en seconde ? Au contraire, l'équipe de Patrick Vieira va ensuite encaisser quatre buts.Le tournant du match intervient à l'heure de jeu, quand Moussa Diaby se retrouve seul dans la surface pour plomber Benítez. Puis, le nouvel entrant Karim Bellarabi envoie deux missiles (le deuxième rentre avec de la réussite). Florian Wirtz vient saler la note en reprenant un centre de Diaby au deuxième poteau. En toute fin de match, la réduction de l'écart par Claude Maurice est anecdotique. L'OGC Nice vient de faire corriger 6-2, et l'on repense aux mots du directeur sportif, Julien Fournier, avant le match :Pour l'instant, ça l'est. Réaction attendue la semaine prochaine avec la réception de l'Hapoël Beer-Sheva.