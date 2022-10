Nice s'en sort en tremblant face au Partizan

Nice (4-4-2) : Bułka - Atal (A. Mendy, 81e), Rosario, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, K. Thuram (Beka Beka, 81e), B. Brahimi - Pépé (Viti, 89e), Laborde. Entraîneur : Lucien Favre.



Partizan (4-2-3-1) : Popović - M. Živković, S. Marković, Vujačić, Urošević - H. Traoré (A. Pavlović, 61e), Fejsa (Belić, 46e) - F. Diabaté (Lutovac, 71e), Natcho, Menig (Terzić, 71e) - R. Gomes. Entraîneur : Gordan Petrić.

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peut-on parler d'une petite brise sur Nice ?Rentrédans la partie, l'OGC Nice a finalement pris la mesure d'un Partizan éteint, et vire en tête de son groupe de Ligue Europa Conférence, validant d'ores et déjà sa qualification pour le tableau final. Fousseni Diabaté malmène Melvin Bard en début de match, les Serbes se montrent même par deux fois, sur une frappe croisée de Ricardo Gomes (16) et un enroulé de Queensy Menig (19), mais l'OGCN fait preuve - pour une fois - d'efficacité. Gaëtan Laborde contré, Nicolas Pépé surgit et allume la mèche de l'intérieur du pied droit en pleine surface. Laborde aurait pu vite creuser l'écart, mais le portier Aleksandar Popović ne se livre pas et parvient à gêner sa finition (39).Dès le retour des vestiaires, Laborde - encore et toujours lui - se heurte à la base du montant droit de Popović, suite à un tir placé en pivot (48). Mario Lemina est de toutes les guerres, mais sur une hésitation défensive, Nice se fait punir par Ricardo Gomes, du droit, sur la seule situation desen seconde période. Mais comme l'amour-propre est cher aux Gabonais, Lemina couronne son match plein avec l'aide d'un défenseur du PartizanC'était la première victoire européenne à domicile depuis deux ans, hors tours préliminaires, pour le Gym.