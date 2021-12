Nice retourne Lens aux forceps

1

Nice (4-4-2) : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina (Schneiderlin, 64e), Rosario, Kluivert - Dolberg (Delort, 74e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.



RC Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Wooh, Haïdara - Clauss (Jean, 89e), Cahuzac (Ganago, 82e), Doucouré, Fofana, Frankowski - Pereira da Costa, Kalimuendo. Entraîneur : Franck Haise.

Muet depuis l'été, Justin Kluivert, longtemps gourmand, est sorti du silence mercredi soir et a enfilé le costume du super-héros lors de la victoire renversante de l'OGC Nice face à Lens (2-1). Un succès qui permet aux Aiglons de revenir à hauteur de l'OM, treize points derrière le PSG. De son côté, lan'a plus gagné depuis début novembre et boucle 2021 dans le doute.Mais comment l'expliquer ? Difficile de répondre tant les Sang et Or ont longtemps eu le contrôle des affaires à Allianz Riviera, Arnaud Kalimuendo ouvrant même le score à la demi-heure de jeu au bout d'une subtile déviation de Christopher Wooh. Nice peinait alors à mettre du rythme face à un Racing appliquém et on se disait que les Lensois s'apprêtaient à renouer avec le succès. Erreur : peu après l'heure de jeu, Mario Lemina a claqué une merveille de voléeet Justin Kluivert s'est ensuite amusé côté gauche pour filer la banane à son gangUn peu en avance : Galette est roi.