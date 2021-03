Nice replonge Marseille et Sampaoli dans le doute

Porté par un Amine Gouiri dans tous les bons coups, l'OGC Nice en a collé trois à Marseille (3-0) et mis fin à sa série de sept matchs sans succès face à l'OM. Mais aussi à l'invincibilité de Jorge Sampaoli, battu pour la première fois depuis son arrivée sur le banc marseillais.

Gouiri, la gauche caviar

Nice, l'OM et l'Europe dans le viseur

Nice (4-3-3) : Benítez - Lotomba, Daniliuc, Todibo, Kamara - Claude-Maurice, Schneiderlin, Thuram - Maolida (Atal, 67e), Dolberg, Gouiri. Entraîneur : Adrian Ursea.



Marseille (5-3-2) : Mandanda - Lirola, Álvaro (Khaoui, 68e), Balerdi, Ćaleta-Car, Nagatomo (Sakai, 16e) - Thauvin, Gueye, Ntcham (Luis Henrique, 46e) - Payet (Benedetto, 73e), Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

C'est bien connu : on fait dire ce qu'on veut aux stats'. Exemple avec celle-ci : chaque absence de William Saliba avait jusqu'à aujourd'hui coïncidé avec une défaite pour l'OGC Nice, défait... lors du seul match où le défenseur central prêté par Arsenal manquait à l'appel. C'était le 17 février, face à Marseille . Et si l'histoire s'est répétée pour l'international U20 français, covidé et de nouveau absent pour la réception du « voisin » marseillais, sa défection ne s'est cette fois pas faite ressentir par les Aiglons, vainqueurs sans trembler d'un OM pâlot à l'Allianz-Riviera (3-0). Il y a une première à tout... Y compris pour Jorge Sampaoli, battu pour la première fois - en trois matchs - sur le banc olympien.Battu sur le papier en l'absence de son nouveau taulier, le Gym ne l'a clairement pas été aux points dans la première demi-heure, plutôt à son avantage. Illustration sur ce lob vicieux de Schneiderlin non cadré (8), cette demi-volée de Kamara contrée en corner (15) ou ces deux frappes de Gouiri dans la niche de Mandanda (10, 18). Autant de tentatives vaines auxquelles l'OM ne répond que très timidement via Thauvin, dont le centre léché échappe de peu à Nagatomo (9), et dont le tir puissant est capté en deux temps par Benítez (28). Trop peu pour freiner les belles intentions niçoises, incarnées par cette incursion de Todibo dans la surface marseillaise (31) ou ce centre de Gouiri coupé par Balerdi (32).Et récompensées par cette tête smashée de Khéphren Thuram, parfaitement servi entre Balerdi et Ntcham par un Gouiri décidément très entreprenant dans son couloir gauche. Un heureux présage pour les Aiglons, vainqueurs à chaque fois qu'ils ont mené au score, et qu'entend conjurer Jorge Sampaoli, qui envoie dans la foulée Khaoui et Henrique à l'échauffement. Un coup de pression globalement payant, si l'on en croit cette frappe de Payet trop enlevée à la réception d'un centre de Lirola mal renvoyé par l'arrière-garde azuréenne (41), ou ce coup de canon de Milik détournée par Benítez (43). C'est toutefois mené - une première sous Sampaoli - que l'OM regagne les vestiaires. Pas un super présage, pour le coup : jamais les Phocéens ne l'ont emporté dans ces conditions.D'autant que leur entame de deuxième période n'est vraiment pas du genre à rassurer. Une chance pour les Ciel et Blanc, Maolida gaspille un contre niçois mené tambours battants (48), et Dolberg ne peut que dévier un extér' délicieux de Gouiri, encore lui (58). Reste que pour planter, il faut des occases, chose que l'OM est incapable de se procurer, malgré les entrées de Khaoui ou Benedetto. À moins bien sûr de considérer cette mimine bien involontaire de Lotomba, dos au ballon, comme telle (65). À défaut, les Olympiens et Balerdi en offrent une à Gouiri, qui ne se fait pas prier pour punir la relance plein axe de l'Argentinet agrémenter son match plein d'un douzième pion en Ligue 1.C'est huit de plus que Dario Benedetto, auteur d'une superbe reprise acrobatique mais rattrapé par la patrouille après visionnage des ralentis (86). Frustrant pour Sampaoli, dont la déception laisse rapidement et définitivement place à l'abattement : en embuscade sur un tir de Dolberg renvoyé par le poteau, Claude-Maurice s'y prend à deux fois pour battre Mandanda. Et ainsi sceller le troisième succès en quatre journées (plus un nul) des Niçois, revenus provisoirement dans le top 10 à la faveur de leur belle série. À six points de l'OM et de la cinquième place, désormais propriété de Lens, qui gagne une place sans jouer. Oui, la course à l'Europe promet d'être très disputée.