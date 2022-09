Nice repart de l'avant et enfonce Ajaccio

Andy Delort qui ne célèbre pas contre son ancien club, c'est quand même à noter. (Mais on aurait préféré qu'il ne marque pas hein ??) #ACAOGCN pic.twitter.com/9JTuo0jrCp — Perfettu (@LoicDrd) September 11, 2022

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo (Alphonse, 80e) - Bayala, Coutadeur (Laci, 81e), Marchetti, Spadanuda (El Idrissy, 30e) - Touzghar (Moussiti-Oko, 74e), Hamouma (Barreto, 74e). Entraîneur : Pantaloni.



Nice (4-4-2) : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Pépé, Beka Beka (Boudaoui, 70e), Thuram, Diop (Ilie, 92e) - Delort (Barkley, 70e), Laborde. Entraîneur : Favre.

FC, à Ajaccio

Pas sûr qu'il soit considéré comme un traître, mais il va en tout cas faire couler quelques larmes.Ancien joueur d'Ajaccio, Delort a dégoûté son ex ce dimanche à l'occasion de la septième journée de Ligue 1 : alors que Nice galérait à trouver la faille et que la rencontre semblait se diriger vers un nul, l'attaquant a régalé en dégainant un magnifique retourné pour inscrire la seule réalisation de la partie. Difficile à avaler pour les Corses, toujours et plus que jamais derniers du championnat (un seul point au compteur, quatre unités de retard sur les trois autres relégables). Mais la victoire des Aiglons n'est pas imméritée, loin de là.Car avant l'ouverture du score, Delort avait déjà fait passer un frisson dans le dos des locaux avec une volée non-cadrée alors que Pépé avait vu Leroy stopper sa tentative. Barkley a également eu un ballon de but juste après son entrée en jeu, mais le poteau a repoussé la frappe de la recrue. Au même titre que celle de Pépé, peu en réussite. En face, l'ACA ne s'est quasiment jamais montré dangereuse et seule la tête de Bayala avant la pause a constitué une menace aux yeux des visiteurs.Lesquels remontent en douzième position, en attendant mieux.