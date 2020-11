Nice tombe à Prague

Après une lourde défaite à Leverkusen et une courte victoire contre Beer-Sheva, Nice devait faire basculer son destin européen du bon côté sur la pelouse du Slavia Prague. C'est raté pour les Aiglons, volontaires pendant 45 minutes, mais beaucoup trop fébriles défensivement pour espérer ramener autre chose qu'une défaite face au Slavia Prague (3-2).

111

Largesse défensive, quand tu nous tiens

Jamais en mesure de revenir

e), Zima, Dorley - Sevcik, Holes - Sima, Lingr (Traoré, 69e), Olayinka - Kuchta (Tecl, 77e). Entraîneur : Jindrich Trisovsky.





Nice (3-4-3) : Benítez - Bambu, Daniliuc, Pelmard - Lotomba, Schneiderlin, Lees-Melou (Claude-Maurice, 65e), Kamara (Ndoye, 88e) - Gouiri, Dolberg (Atal, 80e), R. Lopes (Reine-Adélaïde, 65e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Quatre à quatre. C'est la vitesse à laquelle le football français semble s'enfoncer dans le néant dès lors que se présentent les échéances européennes. Après les défaites de l'OM, de Rennes et du PSG en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, la mission incombait donc à l'OGC Nice de sauver l'honneur du football hexagonal, pas à la fête depuis le début de la saison sur la scène européenne. Et même la Covid-19 s'y est mise, tentant de donner un coup de pouce aux Aiglons puisqu'en face, le Slavia ne peut compter que sur quatorze joueurs professionnels . Privés pour leur part de Dante, victime d'une rupture des ligaments croisés ce week-end à Angers , les Azuréens ne parviennent pourtant pas à donner un semblant de sourire aux supporters français, plombés par une défense beaucoup trop laxiste pendant 90 minutes. Un nouveau revers, au terme d'une seconde période transparente, qui ne laisse déjà plus le droit à l'erreur pour la qualification.Nice entre pourtant bien dans son match, presse haut et met en difficulté son adversaire dans les premières minutes. Le bloc azuréen est haut sur le pré, et Kasper Dolberg allume une première mèche, mais Kolář veille au grain. Mais le thème des clubs français cette semaine en Coupes d'Europe semble tout identifié : se mettre tout seul en difficulté. Et les Aiglons ne font pas exception à ce qui devient peu à peu une règle établie. Sur un contre favorable offert par le tibia d'Andy Pelmard, Kuchta mystifie Robson Bambu d'un petit pont pour aller battre tranquillement Walter Benítez. Un but qui fait douter Nice, fébrile derrière en l'absence de son capitaine et qui voit notamment Morgan Schneiderlin sauver du bout du pied un centre brûlant d'Olayinka. Les protégés de Patrick Vieira s'en remettent à une nouvelle récupération haute de leur milieu – ici le nouveau porteur du brassard Pierre Lees-Melou – pour revenir grâce au talent d'Amine Gouri après un joli une-deux avec Rony Lopes. Nice est de retour dans le match, mais Nice va se punir une nouvelle fois. Le cuir est à nouveau égaré aux 30 mètres, Pelmard intervient en catastrophe pour repousser en corner, et l'arrière-garde s'oublie une nouvelle fois, laissant un Sima tout proche de l'expulsion quelques minutes plus tôt absolument seul pour conclure de prèsPas de quoi réveiller des Niçois toujours aussi amorphes malgré les mots de Patrick Vieira au vestiaire. Walter Benítez doit sortir le grand jeu devant Holes pour éviter au suspense de plier bagage dès la reprise. Les projections vers l'avant et les opportunités de la première mi-temps semblent loin pour Nice. Le bloc est désormais coupé en deux et subit la loi du Slavia, qui profite des espaces laissés face à un tandem Lees-Melou-Schneiderlin qui tente d'écoper, mais est souvent en retard dans ses interventions. Et quand un ballon offensif se présente enfin dans les pieds d'Amine Gouiri, le jeune attaquant formé à l'OL se fait découper par Hovorka, qui s'en sort avec un carton jaune. Patrick Vieira tente bien un double coaching, mais les Niçois ne semblent toujours pas revenus sur le terrain après un premier acte frustrant.Les derniers espoirs disparaissent finalement à vingt minutes du terme sur un doublé de Kuchta à l'issue d'une belle action collective des Tchèques dans la défense adverse. Toujours pas suffisant pour réveiller le cinquième du dernier championnat de France, beaucoup trop apathique. Et alors que l'on pensait voir les Aiglons terminer la rencontre sans s'être procuré la moindre opportunité après la pause, c'est l'entrant Dan Ndoye qui sauve l'honneur, mais bien trop tard. Un résultat qui complique forcément les choses au moment de se lancer dans les calculs en vue d'une qualification qui apparaît désormais bien hypothétique.