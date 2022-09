Nice neutralisé par Cologne

Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bryan (Bard, 73e) - Boudaoui (Pépé, 73e), Thuram, Beka Beka - Laborde, Delort, Diop. Entraîneur : Lucien Favre.



Schwäbe - Duda (Maina, 56e), Kilian, Hübers, Schindler - Hector, Shkiri - Thielmann (Huseinbasic, 72e), Ljubičić (Lemperle, 85e), Kainz (Adamyan, 56e) - Tigges (Dietz, 56e). Entraîneur : Steffen Baumgart.

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nice n'a pas pris l'eau de Cologne. Malgré les incidents entre supporters avant la rencontre et le report du coup d'envoi, le match est bien allé à son terme. Et ni les Aiglons, ni les Allemands n'ont su faire la différence, remportant chacun une mi-temps. Alors que Gaëtan Laborde vient de décocher une lourde frappe, Cologne ouvre le score dans la minute qui suit grâce à Thielmann, lancé en profondeur dans la surface, et qui a tout le temps de servir Tigges, seul au second poteau, qui conclue dans le but vide. Le Gym n'est guère plus séduisant qu'en championnat et il faut une passe lumineuse de Laborde, à la Modrić, à destination de Delort pour mettre un peu de paillettes dans le jeu niçois. Mais l'ex-Montpelliérain n'est pas à la hauteur du caviar et bute sur Schwäbe (36).Toutefois, les Niçois se montrent plus à leur avantage au retour des vestiaires. Un bon centre vient de la droite, mais la tête piquée de Delort ne trompe pas le portier de Cologne, bien attentif (54). L'obstination paie enfin lorsque Laborde envoie un coup franc en plein dans le mur, et sur la main de Hübers. L'arbitre donne un penalty à l'OGC Nice, que Delort transforme à l'aide grosse frappe plein axe. Décidément requinqué, Nice manque l’occasion de prendre l’avantage dans la foulée quand une frappe de Laborde échoue sur la barre (64). L'ancien Rennais est aussi celui qui fait trembler Cologne une dernière fois, mais Schwäbe est chaud et repousse sa tête (83).S'il était resté à Rennes, il aurait gagné