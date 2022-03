Nice mouche le PSG

Au bout de l’ennui, Andy Delort a offert un précieux succès à l’OGC Nice face au Paris Saint-Germain à l’Allianz Riviera (1-0). Une victoire qui permet aux Aiglons de provisoirement récupérer la seconde place et une défaite qui ne rassure pas Paris avant son rendez-vous européen de mercredi à Madrid.

Qu'on nous donne l'ennui

Et Delort surgit

??? ?? ????? | 1⃣ - 0⃣ | #OGCNPSGC'est fini à Nice ! L'@ogcnice bat le @PSG_inside et repasse devant l'OM au classement provisoire ! Le but de la victoire de l'@ogcnice est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/wElbfkB0pF — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) March 5, 2022

PSG (4-3-3) : Navas - Kehrer (Draxler, 90e), Marquinhos, Diallo, Bernat - Danilo, Verratti, Wijnaldum (Gueye, 90e) - Di María (Icardi, 79e), Messi, Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Nice (4-4-2) : Benítez - Daniliuc (Lotomba, 79e), Todibo, Dante, Bard - Kluivert (Boudaoui, 85e), Lemina (Schneiderlin, 70e), Rosario, Thuram (Stengs, 79e) - Dolberg (Delort, 70e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.

Longtemps, ce Nice-PSG a semblé se diriger dans la même direction que les deux précédents. Au Parc des Princes en Ligue 1 puis en Coupe de France, l’OGC Nice avait muselé Paris (0-0) et il en a fait de même ce samedi soir au terme d’une rencontre où l’ennui était roi. Sauf que cette fois, au bout du supplice, est arrivée la lumière apportée par les entrants choisis par Christophe Galtier. Preuve que la prime à l’audace existe bel et bien.C’est dans un épais brouillard de fumigènes qu’Amine Gouiri lance les hostilités de ce Nice-PSG en obligeant Keylor Navas, le titulaire du soir dans les cages parisiennes, à chauffer sa paire de gants. Sans Kylian Mbappé, suspendu, Paris se repose sur Ángel Di María pour partir à la limite du hors-jeu, mais l’Argentin bute sur Walter Benítez, impérial. Le leader a le ballon dans les pieds - autour de 65% par moments -, mais peine à mettre du rythme.Georginio Wijnaldum, pourtant milieu de terrain, ne touche même que neuf ballons au cours de ce premier acte. En face, Nice ne fait pas beaucoup mieux si ce n’est une fois, avant la pause, où Gouiri, encore lui, trouve la niche de Navas après un joli numéro. À la pause, Nice et Paris n’ont jamais semblé aussi proches de se diriger vers un nouveau 0-0.Sur un corner bien botté par Justin Kluivert, Dante place une tête molle au possible qui porte alors à croire que ce second acte sera d’une autre nature : plus rythmé, plus riche, tout simplement plus enlevé. Il n’en sera évidemment rien. À l’heure de jeu, Wijnaldum touche enfin son premier ballon depuis le retour des vestiaires, et Thilo Kehrer répond à Dante d’un coup de casque sans calcium. Pour les vingt dernières minutes, Galtier décide de faire entrer Andy Delort et Morgan Schneiderlin pour ramener du pep’s à son OGC Nice.Puis Calvin Stengs dans la dernière ligne droite. Mais Paris montre pour une fois les dents : Lionel Messi délivre un caviar pour Mauro Icardi qui bute sur une défense niçoise revenue in extremis. La réponse niçoise est encore plus dangereuse, mais Kluivert gâche une belle passe en profondeur de Delort en ratant ses contrôles puis sa frappe en bonne position. Le panache de Galtier va finir par payer : sur un sublime centre de Stengs, Delort fusille au second poteau Navaset offre une précieuse victoire à l’OGC Nice qui devient provisoirement dauphin du Paris Saint-Germain. Pour sa deuxième sortie de suite, Paris perd. Mercredi à Madrid, le fameux dicton « jamais deux sans trois » sera interdit.