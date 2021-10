Mario boss

De retour en Ligue 1 cet été du côté de l'OGC Nice, Mario Lemina s'y impose progressivement, en toute discrétion. Sans faire de bruit, l'ancien de Marseille retrouve son ancien club dans la peau d'un nouveau patron.

Février 2015. La commission de discipline de la LFP décide de sévir en infligeant quatre matchs de suspension à Mario Lemina pour un geste d'humeur dans les parties intimes d'Ola Toivonen. Un nouveau coup d'éclat dans la carrière olympienne du milieu de terrain, qui quitte la Canebière l'été suivant en laissant derrière lui l'image d'un joueur talentueux, mais à l'état d'esprit pas toujours irréprochable. Direction la Juventus, avant de partir explorer l'Angleterre et la Turquie. Six ans plus tard, l'heure du retour en France a sonné pour l'ancien Lorientais qui a plusieurs fois affirmé son envie de retrouver un jour sa chère et tendre Ligue 1. Alors le 24 juillet dernier, le gamin de Libreville s'engage avec l'OGC Nice contre environ cinq millions d'euros, sans faire de bruit en plein milieu d'un mercato dispendieux du côté des Aiglons.Débarqué dans sonde l'Olympique de Marseille en 2013 avec l'étiquette du jeune espoir talentueux, Mario Lemina a plutôt répondu aux attentes pendant deux saisons, en particulier sous les ordres d'un Marcelo Bielsa qui l'a marqué. Sur le terrain en tout cas. Car si le talent du bonhomme n'a guère été remis en cause, son attitude a pu l'être à plusieurs reprises., confiait d'ailleurs le principal intéressé fin août en conférence de presse, à quelques heures de retrouver son ancien club.Un vécu gratté au fil de saisons plus ou moins réussies sous les couleurs de la Juve, Galatasaray, Southampton ou encore Fulham, qui ont eu le privilège de le voir évoluer ces dernières saisons. C'est donc sur un homme nouveau que peut désormais s'appuyer Nice dans le développement de son ambitieux projet.(aux jeunes de l'équipe, NDLR), affirmait le milieu de terrain de 28 ans il y a quelques semaines.Si Nice s'est aligné sur l'offre de Newcastle cet été pour s'attirer les services du joueur qui appartenait à Southampton, ce n'est pas uniquement pour son expérience, mais au moins autant pour son apport sur le terrain. On l'aurait presque oublié, mais l'international gabonais n'a manqué qu'un match depuis l'entame de la saison, pour suspension. C'était à Lorient, et son équipe s'y était inclinée pour la première fois de l'année. Le duo qu'il forme avec un autre nouvel arrivant, Pablo Rosario, fait le bonheur de tous sur la Côte d'Azur., analysait récemment Christophe Galtier.Un niveau de jeu qui correspond à l'une des meilleures saisons statistiques de Lemina, dont l'impact sur le jeu niçois est indéniable. L'intéressé dispute en effet près de 60 ballons, avoisine les deux interceptions et deux tacles par rencontre et remporte plus de 60% de ses duels. Seul son rayonnement offensif pourrait encore s'améliorer, lui qui n'a pas encore été décisif dans sa nouvelle équipe. Mais un simple regard vers l'attaque du Gym permet de relativiser rapidement la question. Amine Gouiri est d'ailleurs lui aussi un grand fan de ses deux récupérateurs :Mario Lemina a bien changé depuis qu'il a quitté l'Hexagone, lui qui n'a pour l'heure fait parler de lui en dehors du rectangle vert que pour le cambriolage dont il a été victime . Quoi qu'il en soit, c'est désormais l'ambitieux club niçois qui profite de la plénitude trouvée par son milieu de terrain. Et qui espère bien le voir mettre le bazar dans le système de Jorge Sampaoli, ce mercredi soir.

Par Tom Binet