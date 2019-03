Nice laisse un point à Toulouse

Nice (4-3-3) : Benítez - Boscagli, Dante, Sarr, Hérelle - Tameze (Lees-Melou, 63e), Cyprien, Barbosa - Saint-Maximin (Srarfi, 79e), Atal, Makengo (Sacko, 67e). Entraîneur : Patrick Vieira.



Toulouse (4-2-3-1) : Goicoechea - Sylla (Moubandje, 46e), Shoji, Jullien, Amian Adou - Sidibé (Durmaz, 69e), Sangaré, Gradel, García Alonso (Mubele, 87e), Dossevi - Sanogo. Entraîneur : Alain Casanova.



Quand l'innovation paie... presque.Hérelle décalé sur le côté droit de la défense, Atal placé en position d'ailier devant lui : Patrick Vieira tente des choses pour recevoir Toulouse. Et ça marche. La preuve ? Le malheureux Sylla est prié de rester aux vestiaires à la mi-temps, complètement paumé pendant 45 minutes. S'il peut remercier Goicoechea, décisif sur la frappe d'Atal à cinq minutes de la pause, le Guinéen laisse tout de même des coéquipiers menés à l'Allianz Riviera. Car Nice peut aussi compter sur Cyprien. Coup-franc plein axe, trente mètres et un Goicoechea moins inspiré : le coup est superbe. Il aurait pu être parfait si le même coup-franc, dix mètres devant et trois minutes plus tard, ne s'était pas écrasé sur la barre. Mais Nice ne fait pas le break, et reste exposé.Avec Moubandje sur la pelouse, les affaires du Téfécé ne s'améliorent pas forcément. Mais elles n'empirent pas non plus, Nice persistant à gâcher ses opportunités. Alors forcément, ce qui devait arriver arriva : au moment où Toulouse semblait rendre les armes, Firmin Mubele profite d'une partie de billard pour égaliser. Il reste cinq minutes, temps additionnel compris, à Nice pour se rapprocher de l'Europe. Mais on connait la chute de ce genre de scénario, et chacun repart vivre sa vie en bon ami.FIN.