Nice fait tomber le LOSC de son nuage

Après une salve de coups de couteau durant la semaine entre Christophe Galtier et son ex-président Olivier Létang, on salivait d'avance à l'heure du retour de Galette en terre lilloise. C'est peu dire que le technicien avait prévu un coup de maître. Bien plus tranchants, ambitieux, organisés, ses Niçois ont fait couler le navire de Jocelyn Gourvennec sans discussion possible (0-4).

Dolberg a retrouvé sa montre

Un Gourvennec sans solution

Lille (4-4-2) : Jardim - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Bamba, Yacizi (Onana, 64e), André, Ikoné (David, 46e) - Yılmaz, Weah (Lihadji, 64e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Nice (4-4-2) : Benítez - Atal (Lotomba, 65e), Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Maolida, 57e), Rosario, Lemina (Thuram, 74e), Kluivert (Kamara, 73e) - Dolberg (Ndoye, 65e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.

Le LOSC est déjà au tapis ! Une semaine après avoir pris l’eau avant de sonner la révolte à Metz (3-3), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont plongé d’entrée face au Gym de Christophe Galtier, venu jouer un mauvais tour à son ex. Cueillis à froid alors que les supporters lillois venaient à peine de célébrer le tour d’honneur de l’Hexagoal, les Nordistes n’ont jamais su se remettre d’une entame à jeter. En face, les Niçois repartent l’esprit léger sur la Côte d’Azur.Mieux valait ne pas rater le métro en direction de Villeneuve d’Ascq ce samedi après-midi. 56 secondes, c’est le temps nécessaire à Kasper Dolberg pour climatiser Pierre-Mauroy. Le Danois, triple buteur à l’Euro, est à la conclusion d’une partie de billard où les Lillois sont statiques. Amine Gouiri slalome, mais voit sa frappe repoussée par Leo Jardim qui dévie ensuite sur le poteau la tentative de Jean-Clair Todibo. Dolberg rôde et lance les hostilités. Quatre minutes plus tard, l’international turc Zeki Çelik a encore la tête dans les vestiaire, perd bêtement le ballon et Gouiri, encore lui, vient mettre son pied pour transmettre à Hichem Boudaoui. Action, réaction, l’Algérien s’en va nettoyer la lucarne de Jardim qui passe son temps à aller au fond de ses filets. Sur l’ensemble de la saison passée, les Dogues avaient dû attendre la dixième journée pour concéder cinq pions, là c’est déjà le cas après seulement 95 minutes de championnat.Sonnés, les Nordistes enchaînent les passes latérales (70% de possession sur la première période). Devant la défense, Yacizi, titulaire en l'absence de Renato Sanches, est très peu trouvé et les hommes de Gourvennec se contentent de miettes dans les couloirs. Jonathan Ikoné rate son contrôle après un bon appel dans la surface (22), Benjamin André ne trouve pas le cadre sur corner (25) et Yılmaz butte sur Benítez qui veille au grain (39). Trop brouillons, les Lillois sombrent avant le repos. Kasper Dolberg fracasse la barre nordiste après un service au cordeau de Youcef Atal. Le Danois s’y reprend une deuxième fois et sa volée touche le bras du malheureux Benjamin André. La VAR ne pardonne pas : penalty. Gouiri, omniscient dans ses percussions, crucifie Lille d’un contre-piedJocelyn Gourvennec croît avoir une piste en faisant entrer Jonathan David après le repos, mais Nice est toujours autant dans les clous. Yılmaz envoie son coup franc dans les tribunes (52) et Kasper Dolberg refait parler de lui. Le Danois est d'une précision insolente. Servi en pivot, il enchaîne pied droit et contraint le portier lillois à se détendre (59). Les Lillois rament à le museler et cinq minutes plus tard, c'est le doublé pour celui dont la mèche rebelle doit autant faire fureur dans les rues de Copenhague que sur la Promenade des Anglais. Sur corner, Gouiri trouve Dante qui s'arrache face à deux Lillois. Dolberg, pas frileux pour un sous, devance de la tête la sortie de Jardim et ça fait quatre dans la musette (0-4, 64). Le LOSC, qui n'avait plus perdu à la maison depuis l'automne 2017, est même proche de la, mais Gouiri est signalé hors jeu (70). Le kop lillois tente de garder la face en n'étant pas totalement aphone, Yılmaz reçoit quelques chants à son attention, histoire de bien lui faire comprendre qu'il doit rester. Jonathan Bamba fait passer un soupçon de frisson dans le dos de Benítez (76), mais la messe est dite depuis bien longtemps. Jocelyn Gourvennec et Christophe Galtier peuvent se serrer la main, c'est bien le second qui a donné une leçon au premier.