Nice évite le piège brestois

Brest (4-2-2) : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Faivre, Lasne (Saïd, 75e), Agoumé, Honorat (Faussurier, 88e) - Le Douaron (Cardona, 75e), Mounié (Badji, 88e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Nice (4-2-2) : Benítez – Daniliuc, Todibo, Dante, Lotomba – Boudaoui (Thuram, 68e), Rosario, Schneiderlin, Kluivert (Claude-Maurice, 68e) – Dolberg (Delort, 59e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.

Nice se sort de la tempête à Brest.Le score est trompeur tant Christophe Galtier peut remercier son portier Walter Benítez, grand artisan de la victoire de ses Aiglons, rapidement réduits à 10, face à Brest (0-3).Sous un temps breton, Brestois et Niçois se sont livrés une bataille animée à Francis-Le Blé. Très vite, l’OGCN s’est mis en évidence grâce à un énorme travail de Justin Kluivert. Résistant à l’assaut de trois Bretons, le Néerlandais percute le long de la ligne de touche et sert Kasper Dolberg, lequel ajuste Bizot de l’entrée de la surface. Mais loin d’abdiquer, les Brestois ont longtemps cru revenir. D'autant plus après l'exclusion sévère de Morgan Schneiderlin (20). Brest se montre alors dangereux sur corner notamment grâce à Christophe Air’élle, auteur d’un ciseau (26) et d’une tête sortie d’une claquette par Benítez (32). Mais avec pas moins de six arrêts en première période, le gardien niçois maintient les Aiglons à flot.En seconde période, Nice continue de faire le dos rond. Et il faut encore un grand Benítez qui repousse un coup franc de Romain Faivre (51) et un sauvetage de Jean-Clair Todibo sur une tête de Steve Mounié (71) pour permettre à l’OGCN de conserver son avantage. Et à force de manquer de précision, le SB29 se fait punir. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Andy Delort se rappelle au bon souvenir de son ancien coach Michel Der Zakarian en doublant la mise pour son équipe. Dans le temps additionnel, Amine Gouiri retrouve le chemin des filets pour la première fois depuis la 14journée et conclut l’affaireBrest risque d'avoir des sueurs froides au vu de son calendrier. De son côté, Nice reprend la deuxième place à l’OM.