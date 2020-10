Nice et Lille se tirent dans les pattes

Nice (3-4-2-1) : Benítez - Bambu, Dante, Nsoki - Lotomba (Atal, 74e), Schneiderlin, Lees-Melou (K. Thuram, 74e), Kamara - Rony Lopes (Gouiri, 67e), Claude-Maurice (Boudaoui, 81e) - Dolberg (Reine-Adélaïde, 81e). Entraîneur : Patrick Vieira.



Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Botman, Bradarić - Araújo (Lihadji, 88e), André (Soumaré, 88e), Sanches (Xeka, 79e), Bamba - Ikoné (Yazıcı, 62e), Yılmaz (David, 79e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Les héros étaient fatigués.Une semaine après avoir démonté Lens , et trois jours après avoir sauvé la face du foot français en coupe d'Europe à Prague , Lille n'a pu ramener qu'un point de son déplacement à Nice (1-1). Les Dogues cèdent donc leur place de leader au PSG.En position eux de monter sur le podium et forcément revanchards après la dérouillée reçue à Leverkusen jeudi , les Aiglons se sont procurés les deux plus grosses occasions d'une première période équilibrée, à chaque fois sur corner. Mais Maignan s'est parfaitement détendu sur cette tête de Schneiderlin (13), et Nsoki, pourtant seul dans les six mètres, a lui complètement foiré la sienne (39). L'invincibilité lilloise dans le jeu a fini par prendre fin peu après le retour des vestiaires. Trouvé dans la course par Claude-Maurice, Dolberg a résisté à Bradarić et conclu d'une pichenette une superbe action collective niçoiseMenés pour la première fois de la saison, les Nordistes ont répliqué huit minutes plus tard. D'un enchaînement poitrine-volée, Burak Yılmaz a converti un ballon lumineux de Luiz Araújo, et planté lors de son quatrième match de suite en Ligue 1. Les entrées de Gouiri, Reine-Adélaïde ou Boudaoui côté niçois, et de Yazıcı, David et Lihadji côté lillois n'y ont rien fait : aucune des deux équipes n'est parvenue à attraper le pompon, malgré une super opportunité pour Thuram, sur un coup franc de Gouiri (84). Le LOSC glisse donc à la deuxième place, et le Gym au cinquième rang.