Nice éjecte l'OM de la Coupe

En attendant de se départager en championnat, où un petit point les sépare, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille avaient rendez-vous ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Dans une Allianz Riviera à guichets fermés et survoltée, les hommes de Christophe Galtier ont tiré les marrons du feu pour s'imposer 4-1, portés par un Justin Kluivert inarrêtable. Plus mordant, le Gym s'invite dans le dernier carré de la Coupe, une première depuis 2011.

Gym tonique

L'OM en voit des Kluivert et des pas mûres

OGC Nice (4-4-2) : Bulka - Daniliuc, Dante, Todibo, Bard - Thuram (Claude-Maurice, 82e), Rosario (Lemina, 73e), Schneiderlin, Kluivert (Brahimi, 82e) - Gouiri, Delort (Guessand, 79e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Marseille (4-1-4-1) : López - Saliba, Balerdi (Bakambu, 46e), Ćaleta-Car (Lirola, 86e), Peres - Rongier - Payet, Guendouzi, Gerson, Ünder - Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Solide troisième de Ligue 1, le Gym s'est offert une demi-finale de Coupe de France en terrassant l'OM, neuf jours après avoir totalement muselé le PSG au Parc des Princes . Les Phocéens gardaient un souvenir mitigé de leurs dernières venues à l'Allianz Riviera, où ils avaient pris une gifle 3-0 en mars, puis des bouteilles d'eau en août. Les Aiglons en ont remis une couche, sur le terrain, en anéantissant leurs espoirs de soulever un trophée cette année. Et avec la manière.La rencontre a débuté tambour battant. Lancé à la limite du hors-jeu, Arkadiusz Milik a buté sur Jean-Clair Todibo, mais le ballon est revenu dans les pieds de Cengiz Ünder, auquel Marcin Bulka s'est opposé... C'était compter sans le malheureux Melvin Bard, sur qui le ballon a rebondi pour finir dans le but. La réponse niçoise n'a pas tardé puisque Amine Gouiri s'est faufilé entre William Saliba et Leonardo Balerdi pour tromper Pau López. Khéphren Thuram et Mattéo Guendouzi ont tenté leur chance dans la foulée, sans parvenir à cadrer. Même issue pour Ünder, pourtant idéalement servi par Dimitri Payet. Plus tard, Justin Kluivert a fait frémir les gradins en se jouant de Luan Peres pour envoyer le cuir au ras du poteau. Un frisson, puis l'explosion lorsque Gouiri a écarté sur Andy Delort, qui a centré au point de penalty pour la tête piquée du Néerlandais. Sa troisième réalisation sous le maillot rouge et noir. Payet a manqué une belle opportunité juste avant la mi-temps en frappant au-dessus. Le treizième et dernier tir d'un premier acte mouvementé, rythmé et plein d'intensité, autant sur la pelouse qu'en tribune.L'entrée de Cédric Bakambu à la place de Leonardo Balerdi dès le retour des vestiaires a annoncé les intentions olympiennes, pas loin de se concrétiser d'entrée. Après une feinte diablement efficace pour se débarrasser de Todibo, Payet a centré vers le deuxième poteau, où lel'attendait, mais en position de hors-jeu. Bakambu aurait pu se rattraper en face à face, mais le Congolais a trouvé sur sa route la hanche de Bulka. Dommage parce que Kluivert, lui, a fait feu de tout bois, et son pétard a explosé les filets de López. Le gardien espagnol a évité au navire marseillais de couler en repoussant le tir de Delort. Un arrêt qui n'a fait que repousser l'échéance, l'international algérien marquant trois minutes plus tard du genou sur un centre de l'inévitable Kluivert. Les Marseillais ont essayé de réagir, mais le coup franc de Payet a fini dans les bras de Bulka, alors que la tentative lointaine de Ćaleta-Car et la tête d'Ünder n'ont pas apporté plus de danger. Le Turc ne sauvera pas l'honneur, malgré une autre frappe du gauche passée à quelques centimètres du poteau. Comme en 2018 (contre Paris) et en 2020 (contre Lyon), l'OM s'arrête en quarts. Tenu éloigné du Stade de France depuis sa finale de Coupe de la Ligue perdue contre Nancy en 2006 (sans vouloir offenser l'équipe victorieuse de la Gambardella en 2012), le Gym n'est plus qu'à une marche de l'enceinte dionysienne. Il est urgent de ne plus attendre.