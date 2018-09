Nice enfonce un peu plus le FC Nantes

Revenu au score grâce à Emiliano Sala en deuxième mi-temps, le FC Nantes a fini par céder à vingt minutes de la fin. Un troisième match de suite sans victoire qui met plus que jamais Miguel Cardoso en danger.

Jallet punit le FC Nantes

Sala ne suffira pas

FC Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu – Kwateng, Miazga, Kara Mbodji, L. Lima – Krhin (Moutoussamy, 77e), Rongier (cap) – Limbombe, Boschilia (Evangelista, 75e) , Waris – Sala (Coulibaly, 80e). Entraîneur : Miguel Cardoso.



OGC Nice (3-5-2) : W. Benítez – Hérelle, Dante (cap), M. Sarr – Jallet (Attal, 77e), Lees-Melou, Tameze, Makengo, Coly – Saint-Maximin (Srarfi, 80e) , Maolida (Sacko, 89e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Le mauvais début de saison semble enfin oublié pour l' OGC Nice . Ce mardi, les Aiglons décrochent une troisième victoire lors des quatre dernières journées, grâce à des buts de Jallet et Makengo. Un succès qui leur permet de bondir momentanément à la 9place, et de s'éloigner de la zone rouge. Tout l'inverse d'un FC Nantes qui ne met plus un pied devant l'autre. La patte Cardoso n’a pas pris à Nantes , et les Canaris se retrouvent avec seulement cinq points en sept journées pour une seule victoire. Les Nantais n'ont d'ailleurs toujours pas remporté le moindre succès à la Beaujoire. Qu'elle semble loin, la belle époque Ranieri du début de saison dernière.D’entrée de jeu, les intentions des deux équipes sont claires : la maîtrise du ballon. Le cuir est sans cesse en activité sur le pré et aucun des deux camps ne s’en débarrasse. Côté niçois, Tameze se mue en meneur de jeu et régale les pistons Jallet-Coly. Malgré cela, la domination des Aiglons n’est pas concrétisée et ils peinent à s’approcher des cages de Tătăruşanu. Le match s’installe dans un faux rythme et il manque un éclair de génie pour réveiller La Beaujoire. Le FCN sort alors un peu plus de son camp et Boschilia mène le jeu à la baguette, mais la mésentente de la triplette offensive n’aide pas les Canaris à mettre du danger dans la surface adverse. Les hommes de Miguel Cardoso se font alors punir par le divin chauve Jallet, qui claque une frappe du plat du pied dans les buts de Tătăruşanu (0-1, 31). L’OGCN libéré prend alors confiance et, par deux fois, Maolida n’est pas loin de doubler la marque. De leur côté, les Canaris couinent et rentrent au vestiaire la voix enrouée.À la reprise, Nantes revient avec des intentions, mais le dernier geste n’est pas assez maîtrisé. C'est pourtant toujours Nice qui se procure des occasions, par Saint-Maximin, puis par Dante sur corner. Le FCN est dans le dur, mais peut compter sur son gars sûr : Emiliano Sala . À la suite d’une passe en profondeur, l'Argentin s’impose dans un duel plein de vitesse face à Dante et ajuste tranquillement Benítez, qui n’avait toujours pas effectué un arrêt (1-1, 57). Une justesse technique qui lui manque cinq minutes plus tard, quand, après un déboulé de Limbombe, il rate complètement sa frappe du gauche et le but du break (62).Au moment où Nantes semble enfin lancé, Nice climatise la Beaujoire. Excellent tout le match, Makengo est récompensé en coupant un centre de Coly devant Mbodji. Un but qui permet aux Aiglons de reprendre l’avantage (1-2, 69). Le dernier quart d’heure ne permettra pas aux Nantais de revenir malgré quelques attaques mal exploitées et des changements offensifs. Nantes est ce soir en position de barragiste, et pourrait même se retrouver relégable en cas de succès amiénois mercredi. Miguel Cardoso ne va clairement pas dormir tranquille.