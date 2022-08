Nice enchaine les recrues et officialise Kasper Schmeichel

?? Viking coming!L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022

FG

On n'arrête plus le Gym !Quelques heures après avoir annoncé l'arrivée de Mattia Viti , l'OGC Nice s'est offert un nouveau renfort, et pas des moindres. À 35 ans et après onze belles années couronnées d'un formidable titre de champion d'Angleterre en 2016, Kasper Schmeichel a fait ses adieux à Leicester, à un an de la fin de son contrat, pour rallier la Côte d'Azur contre une petite indemnité de transfert (environ un million d'euros). Un recrutement de choix pour Lucien Favre, qui tient enfin son gardien numéro un après le départ de Walter Benítez au PSV Eindhoven L'international danois (84 sélections), homme-clé du joli parcours du Danemark à l'Euro 2020 (demi-finaliste), s'est ainsi engagé avec le Gym jusqu'en juin 2025 et intègre un effectif qui s'affine de plus en plus à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.La hype est totale à Nice.