Nice en passe d'enrôler deux nouveaux cadres du RC Lens

Jamais deux sans trois.Après avoir déjà recruté le directeur sportif du RC Lens il y a quelques semaines, l’OGC Nice aurait conclu un accord avec le directeur du département performance et l'un des préparateurs physiques des Sang et Or. Arrivé au Gym il y a quelques semaines, Florent Ghisolfi, qui a occupé le rôle de directeur sportif entre juillet 2019 et octobre 2022 au club artésien, aurait convaincu Laurent Bessière et Ghislain Dubois d’accepter un nouveau challenge. Lens a fait savoir son mécontentement via un communiqué., peut-on lire dans le communiqué, diffusé juste avant la belle victoire lensoise face à Clermont (2-1) Sinon, Nice-Lens sera le tout premier match des deux équipes après la trêve. Sympa cette nouvelle rivalité.