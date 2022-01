Nice écarte Metz et repasse dauphin

FC Metz (3-4-3) : Caillard - Kana-Biyik, Amadou, Mbengue - Delaine, Pajot, Traoré, Yade - Boulaya (Tchimbembe, 46e), Niane (Mafouta, 59e), Nguette (Joseph, 73e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



OGC Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi - Boudaoui (Lemina, 84e), Thuram, Rosario (Schneiderlin, 70e), Stengs (Claude-Maurice, 73e) - Dolberg (Guessand, 70e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Olympique Gouiri Club Nice.Sur une pelouse de Saint-Symphorien digne d'une rencontre de D4 le dimanche matin à 9 heures, l'OGC Nice a pu compter sur Amine Gouiri, auteur d'une prestation XXL face au FC Metz (0-2). Dans un premier acte relativement équilibré, ce sont les visiteurs qui se montrent les plus dangereux. À l'image de Gouiri, totalement intenable, auteur de deux tentatives coup sur coup (15et 19), mais qui bute sur un Caillard bien réveillé. Stengs, peu en réussite dans cette partie, n'est pas loin d'ouvrir la marque mais l'habituel remplaçant d'Oukidja réalise une nouvelle parade. De l'autre côté, les Grenats sont loin de rendre une pâle copie mais usent et abusent de tentatives lointaines et de centres qui ne trouvent pas preneur.Et comme souvent quand l'OGCN patine, la lumière arrive grâce à l'inévitable Gouiri. L'attaquant délivre un amour de ballon à destination de Thuram qui s'y prend à deux fois pour tromper Caillard, abandonné par sa défense. Gouiri, encore et toujours, est persuadé de tuer le match en remportant un duel face au portier mosellan mais l'arbitre Amaury Delerue, appelé par ses collègues, décide finalement de siffler hors-jeu (77). Sans rancune néanmoins puisque le buteur niçois transforme quelques minutes plus tard un penalty qui semblait pourtant inexistantet offre aux siens un cinquième succès de suite en Ligue 1. Les Aiglons piquent de nouveau la place de dauphin du PSG à Marseille tandis que les hommes d'Antonetti stagnent à la seizième place.Et Amine Gouiri, lui, attend plus que jamais un coup de fil de Didier Deschamps.