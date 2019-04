Nice double Montpellier

13

Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Dante, Hérelle, M. Sarr - Cyprien (Walter, 46e), Danilo Barbosa, Lees-Melou - Srarfi (Ganago, 87e), Diaby Fadiga (Boscagli, 68e), Saint-Maximin. Entraîneur : Patrick Vieira.



Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte - Pedro Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Le Tallec, Skhiri, Ristić (Lasne, 60e) - Mollet - Laborde (Camara, 74e), Delort (Skuletić, 81e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



C'est le tarif maison.Pour la neuvième fois cette saison, Nice s'est imposé sur le plus petit des scores, face à Montpellier (1-0).Comme souvent, c'est sur une phase arrêtée que le Gym, troisième plus mauvaise attaque du championnat (22 buts au coup d'envoi), a fait la différence. À la réception d'un coup franc obtenu par Burner et botté par Cyprien, Dante s'est imposé pour inscrire, de la tête, son premier but de la saison (1-0, 20). Montpellier a rapidement réagi : déjà proche d'ouvrir la marque, d'une volée du gauche écartée par Benítez (14), Delort a vu le cadre se dérober sur sa reprise de la tête (25). Derrière, les Aiglons, mis en confiance par leur but, ont plutôt bien géré leur avantage. Sans pour autant réussir à prendre le large, malgré une percée de Saint-Maximin, qui a frappé à côté (27), et un coup franc bien placé mais envoyé dans le mur par Cyprien (37), notamment. Mal servi par Saint-Maximin, Diaby Fadiga (18 ans), qui fêtait sa première titularisation en L1, s'est lui heurté au bon retour de Mendes (44).Très en jambes, Saint-Maximin a encore manqué le cadre de peu (48), comme Lees-Melou (50). Plaisante et animée en première période, la partie a progressivement perdu en intensité. En dehors de cette chevauchée de Saint-Maximin (67), il a ainsi fallu attendre le dernier quart d'heure et un tir de Mollet dévié par Benítez sur son poteau pour frissonner un peu (78). Delort a lui aussi fait chauffer les gants du portier argentin (79), qui a capté sa frappe en deux temps, mais les Héraultais en ont globalement trop peu montré pour espérer accrocher le nul. En position excentrée, Saint-Maximin aurait même pu aggraver le score, mais a buté sur un Lecomte solide (85).Qu'à cela ne tienne : avec ce succès, Nice , désormais septième, double Montpellier , et revient à trois petits points de la quatrième place.