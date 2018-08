Nice braque Lyon

Avec un gardien en fusion et un but de Saint-Maximin, l'OGC Nice a profité du retour sur les terrains de Balotelli pour lancer sa saison à Lyon (0-1). Malgré 29 tirs tentés, l'OL concède déjà sa deuxième défaite en quatre journées.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy – Tousart (Diop, 79e), Ndombele – Traoré (Aouar, 84e), Fekir, Terrier (Cornet, 69e) – Depay. Entraîneur : Bruno Génésio.



Nice (3-5-2) : Benítez – Hérelle, Dante, Sarr – Jallet, Lees-Melou, Tameze, Cyprien, Boscagli – Saint-Maximin (Coly, 85e), Balotelli (Maolida, 76e. Entraîneur : Patrick Vieira.

Va-t-il arriver ? C'était la question du jour, à Lyon , où la course contre-la-montre pour signer Moussa Dembélé avant les douze coups de minuit a donné le tempo de cette dernière soirée d'août. Dans l'ombre de ces ultimes tractations estivales, une vingtaine de types, parmi lesquels Mario Balotelli , jouaient un petit match de foot sur la pelouse du Groupama Stadium. Et si tout va bien se goupiller côté transferts pour les Gones, que Dembélé va rejoindre pour cinq ans, sur le terrain, l'OL a perdu.Déterminés à accoucher d'une victoire, les Lyonnais poussent dès l'entame de match. Depay multiplie les percées, Fekir, Terrier et Mendy s'ouvrent des angles de tir, et Nice , incapable de s’extirper du pressing lyonnais, asphyxie. Au quart d’heure de jeu, Tousart claque un plat du pied qui frôle le but de Benítez, de retour dans la cage niçoise. Pas du tout sereins au cours du premier acte, les Aiglons concèdent beaucoup de situations (11 tirs lyonnais à la mi-temps). Balotelli, très nerveux, est l’unique danger chez les Rouge et Noir, qui ont quand même quelques contres à négocier et quelques espaces à dévorer. Un dernier coup franc du capitaine Fekir droit dans le mur, et voilà la pause qui arrive, 0-0.Dominateur jusque-là, l'OL se fait surprendre dès le retour des vestiaires. Saint-Maximin, qui avait déjà trouvé la barre de Lopes trois minutes plus tôt au terme d'une attaque éclair, trouve l'ouverture à la 50minute d'une lourde frappe, déviée dans son propre but par Marcelo . Dans la foulée, Fekir, Traoré et Depay se gênent de façon surréaliste et ratent le 1-1. Les Lyonnais accentuent leur pression à l'entrée du dernier quart d'heure, le moment pour Walter Benítez de lancer son show. Délaissé au profit de Cardinale depuis le début de saison, le gardien argentin a donné des bonnes raisons de douter à son coach, Patrick Vieira . En fusion en fin de match, Benítez réalise une double parade incroyable à la 85, devant Ndombele puis Fekir. Avant de bloquer plusieurs autres tentatives lointaines, jusqu'à cette dernière reprise de volée d'Aouar (finalement signalé hors jeu) au bout du temps additionnel, que le gardien envoie miraculeusement en corner. C'est donc ça, un braquage à l'argentine.