Nice, attention chantier

Un point en trois matchs, une déculottée à la maison contre Dijon et une dix-huitième place pour l’instant anecdotique, voilà le contexte dans lequel Nice se déplace à Lyon ce vendredi soir. La réaction est attendue au Groupama Stadium pour la bande à Patrick Vieira.



Vieira à tâtons

Par Clément Gavard

. » Pas sûr que Patrick Vieira s’attendait à connaître des mauvais moments dès le mois d’août au moment de donner sa conférence de présentation en juin. Trois journées de Ligue 1 seulement pour le jeune entraîneur de 42 ans et son OGC Nice est déjà dans le dur. Forcément, le grand Pat’ ne s’est pas caché devant les journalistes mercredi : «. » Ah bon ? Reims et Dijon à la maison, Caen en déplacement, les Aiglons avaient un petit boulevard pour bien lancer leur saison. Résultat des courses : un point sur neuf possibles et quelques maux de tête pour ce cher Vieira.Les Niçois doivent s’y faire, ils sont entrés dans une nouvelle ère. La parenthèse enchantée avec Lucien Favre terminée, les dirigeants du Gym ont fait le choix de l’ancien international français pour succéder au sympathique Suisse. Un pari culotté, mais plutôt sexy sur le papier : Vieira se décrit comme un adepte du beau jeu basé sur la possession de balle. Un style à la Favre, quoi. Sauf que le mercato est passé par là. À peine de retour à l’entraînement, Jean-Michaël Seri s’est envolé pour Fulham contre 30 patates, la plus grosse vente de l’histoire du club, et Alassane Pléa a filé au Borussia Mönchengladbach (23 millions d’euros). «, concédait Vieira mi-juillet.. » Vraiment, Patrick ?Car Nice ne s’est pas beaucoup activé sur le mercato depuis le départ des deux tauliers. Deux nouvelles trognes ont rejoint Christophe Hérelle et Danilo Barbosa : le latéral droit Youcef Atal (22 ans) et l’attaquant prometteur Myziane Maolida (19 ans). Pas suffisant pour apporter des garanties au technicien. En outre, Nice a perdu du temps et de l’énergie avec l’interminable feuilleton Balotelli. Pour finalement voir Super Mario rester sur la Côte d’Azur , où il claquera certainement sa quinzaine de pions. Une bonne nouvelle, enfin.En attendant, Vieira doit faire avec ce qu’il a sous la main, autrement dit un effectif jeune avec quelques manques. Difficile, donc, pour l’ancien coach du New York City FC de mettre en place ses idées. Pas fermé d’esprit, il a déjà tenté différents schémas tactiques, l’obligeant parfois à innover comme lors du match face à Dijon avec un 3-4-3 des familles avec le ballon, et un 4-3-3 en phase défensive, contraignant le milieu Adrien Tameze à glisser à droite pour contenir les attaques dijonnaises. Avec le succès que l’on sait. Un naufrage intégral ? Pas totalement. «, admettait Olivier Dall’Oglio samedi dernier.. » Pas faux. Depuis le début de saison, le Gym n’est pas si dégueu dans le jeu (60% de possession en moyenne et 16 tirs par match). Mais comme l’a signalé Vieira, toujours pas affolé, «. »À quelques heures du déplacement à Lyon, le bordel continue de régner dans la caboche de Vieira. L’entraîneur a quand même pris quelques décisions : Yoan Cardinale, à la rue contre Dijon, va être remplacé par Walter Benítez dans les cages, Balotelli fait son grand retour dans le groupe et un 4-3-3 plus classique devrait être privilégié. Un bon gros chantier.