Nicaragua : Le Real Estelí et le FC Managua sont en finale !

| ¡RUGE LA CAPITAL! ¡¡¡¡ESTAMOS EN LA FINAL!!!!! MANAGUA FC 4-2 Walter Ferretti Cristhiam Quinto Agenor Báez Nahúm Peralta Pablo Gállego C2020 | Semifinal de Vuelta #SomosLeonesAzules #OrgulloDeLaCapital pic.twitter.com/tK1BdkO04B — Managua Fútbol Club (@Managua_FC) April 30, 2020

La version nicaraguayenne des finalesPour la quatrième fois consécutive, la finale du championnat du Nicaragua se jouera entre le Real Estelí et le FC Managua. Les demi-finales retours ont confirmé les résultats de la saison régulière, les deux premiers seront bien les deux finalistes.Vainqueur à l'extérieur sur le plus petit des scores au match aller, Estelí s'est contenté du minimum sur sa pelouse face au Cacique Diriangén et se qualifie grâce à un match nul 0-0. Le scénario a été bien plus compliqué pour le FC Managua, pourtant facile leader de la première phase du championnat. Après avoir obtenu un nul (0-0) sur la pelouse du Deportivo Walter Ferretti, le club de la capitale s'est fait très peur à domicile. Menant deux fois au score en première période, il a à chaque fois été rejoint au score par les visiteurs. À 2-2, Ferretti tenait l'exploit et son billet pour la finale, mais deux réalisations de Peralta (70) et de Gallego (80) ont finalement douché leurs espoirs et sauvé Managua in extremis (4-2).Battu lors des deux dernières finales, le FC Managua a donc la possibilité de prendre sa revanche et de s'offrir le deuxième titre de son histoire.