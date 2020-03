Nicaragua : le Managua FC remporte le derby et la deuxième place

53

¡Final del partido! ¡Seguimos sumando! MANAGUA FC 4-2 Juventus FC Nahúm Peralta Carlo Félix C2020 | Jornada 10 #SomosLeonesAzule #OrgulloDeLaCapital pic.twitter.com/g2MTelrGak — Managua Fútbol Club (@Managua_FC) March 23, 2020

Pour changer un peu de la Biélorussie et de l'Australie.Ce dimanche soir au Nicaragua, le Managua FC et la Juventus Managua se disputaient le derby de la capitale en clôture de la 10journée du championnat de. Pour cette première rencontre de la phase retour, la Managua FC pouvait faire coup double à domicile : régner sur la ville et revenir à la deuxième place du classement, un point seulement derrière le leader. C'est chose faite avec une large victoire 4-2, acquise en à peine plus d'un quart d'heure dans un stade vide, Covid-19 oblige. Le score était encore nul et vierge quand, à la 38minute, Nahúm Peralta ouvre le score pour les locaux. Trois autres réalisations suivront en dix-sept minutes, de Peralta encore et un doublé du Mexicain Carlo Felix, pour porter le score à 4-0 à la 55minute. De quoi rendre anecdotique l'expulsion de Méndez à la 76minute, bien que l'adversaire en profite pour adoucir l'écart par deux fois dans les dernières minutes. Avec 22 points, les vainqueurs talonnent Diriangen en tête du classement, tandis que la Juventus reste bloquée à dix petites unités, hors des places qualificatives en playoffs.Il faut donc aller en Amérique centrale pour voir une Vieille Dame qui n'avance plus.