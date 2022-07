Nguyen Quang Hai, folie vietnamienne à la sauce béarnaise

Au pays d’Hô Chi Minh, il est un symbole et une idole. Véritable star du football vietnamien, Nguyen Quang Hai a enfin reçu l’autorisation de quitter le championnat local pour exporter son talent en Europe. Plus précisément en Ligue 2, au Pau FC qui, depuis, est accompagné par le fol engouement d’une impressionnante communauté de fans.

Nguyễn Quang Hải est !Le milieu offensif international vietnamien ?? (45 sélections) rejoint le Pau FC pour les deux prochaines saisonsIl portera le n°19 du Pau FC pic.twitter.com/ViwBDETpzK — PAU FC (@PauFootballClub) June 29, 2022

« Depuis les tribunes, on n’a pas l’habitude de voir ce genre de joueurs. Il sait faire jouer les autres et méritait depuis quelques années d’évoluer à un niveau supérieur. »

Wenger, le précurseur

« Nguyen est un panneau publicitaire humain. Tout le monde veut l’avoir, c’est un de ceux qui sont le plus bankable. »

« C’est complètement ahurissant ce qu’il s’est passé. Des personnes vivant à Hanoï ont même pris un abonnement au stade ! »

De 21 000 à 230 000 abonnés en 36 heures

Trafic de faux maillots

Par Raphaël Brosse et Emmanuel Hoarau

Tous propos recueillis par RB et EH.

Photo de tête : © Pau FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En France, la nouvelle est presque passée inaperçue. Le 29 juin dernier, alors que la farandole des rumeurs mercato bruissait autour de l’éventuel départ de Frenkie de Jong pour Manchester United ou celui, tout aussi hypothétique, de Raphinha vers Chelsea, le Pau FC a officialisé la signature d’un nouveau milieu offensif. Pas de quoi, a priori, soulever les foules, ni enflammer la toile. Et pourtant... À plus de 10 000 kilomètres de là, au Vietnam, l’annonce de ce transfert a suscité un vif émoi chez les adorateurs du ballon rond et fait la Une des médias sportifs. Il faut dire qu’au pays du phở et des bò bún, Nguyễn Quang Hải - parce que c’est de lui qu’il s’agit - , ce n’est pas n’importe qui., assure Philippe Troussier, ancien sélectionneur des U19 vietnamiens et fin connaisseur du football asiatique.À tel point qu’il promène le surnom ô combien flatteur et forcément évocateur de « Messi vietnamien » ., affirme l’ancien entraîneur de l’OM.Depuis 2015, le prodige était en effet sous contrat avec le Hanoï T&T FC, qui ne l’a libéré qu’à la mi-avril., poursuit Troussier.Un temps annoncé proche de Metz ou de Nîmes, la figure de proue des Guerriers de l’étoile d’or s’est donc finalement engagée avec la formation paloise, elle aussi en Ligue 2. Loin de sa terre natale, certes. Mais ses innombrables admirateurs n’ont vraisemblablement pas l’intention de le quitter des yeux.Au Vietnam, le football est une religion., pose Khanh, expatrié en France depuis des années, consultant Ligue 1 pour la télévision d’État et directeur adjoint des boutiques du Paris Saint-Germain.(sur une population de 95 millions à l’époque, NDLR), se remémore Phan, habitant de Hô Chi Minh-Ville et PDG de Club House films (qui produit des contenus publicitaires ou des films). Pourtant, le pays n’était pas du tout destiné à se passionner pour le foot. De longues années durant, le blocus américain, conséquence directe de la victoire des communistes lors de la guerre du Vietnam (1955-1975), a empêché la population locale de s’intéresser aux sports occidentaux. À sa levée, c’est grâce à Arsène Wenger que le pays fait connaissance avec le sport roi. Sous son impulsion, Arsenal signe un partenariat avec le club de Hoàng Anh Gia Lai et ouvre une académie qui a fait émerger de nombreux joueurs évoluant en V-League (la première division vietnamienne).Quang Hải est quant à lui originaire de Hanoï et y évoluait jusqu’alors dans le meilleur club du pays. Mais sa notoriété ne vient pas de là., continue Khanh. Si le néo-Béarnais est une icône, c’est parce qu’il est la pièce maîtresse de l’équipe nationale. Sa renommée est telle que, confie Linh, 20 ans, habitante de Hanoï et stagiaire dans le domaine des médias. Pour Phan,bankableSymbole de cette génération « dorée » vouée à pacifier le pays et tourner la page des conflits passés, le jeune homme de 25 ans a tout pour plaire. Tellement que l’aéroport de la capitale était bondé pour son départ vers la France, et l'atmosphère totalement différente, là où tout un pays espère qu’il pourra réussir.Aussitôt la signature de Nguyễn Quang Hải officialisée, le Pau FC et ses salariés ont fait face à une gigantesque vague d’engouement et de sollicitations, en particulier sur les réseaux sociaux. En l’espace d’un jour et demi, la page Facebook du club est passée de 21 000 à... plus de 230 000 abonnés (plus de 365 000 selon le dernier recensement)., souffle Antoine Perpignaa, responsable communication et marketing du PFC., sourit Philippe Troussier.Il se murmure d’ailleurs que des entreprises sont déjà entrées en contact avec les dirigeants béarnais, dans la perspective de partenariats futurs., avoue prudemment Antoine Perpignaa.Avant d’ajouter :Côté palois, on insiste en effet sur un point : l’international vietnamien est là pour apporter une réelle plus-value sportive, pas pour amuser la galerie ni servir d’. Et si le joueur a choisi d’atterrir non loin des Pyrénées alors qu’il avait d’autres pistes, ce n’est probablement pas un hasard., affirme Antoine Perpignaa.L’équipe chargée de la communication n’a pour l’instant pas donné suite aux nombreuses demandes émanant de médias est-asiatiques, afin de laisser à Quang Hải le temps de s’intégrer dans son nouvel effectif. Un traducteur l’accompagne au quotidien, mais il compte bientôt apprendre le français. Selon Philippe Troussier, tout l’enjeu sera de lui laisser suffisamment de temps pour s’adapter., prévient-il.Le natif du district de Đông Anh a pris soin d’envoyer des premiers signaux positifs : au sortir d’un stage d’une semaine à Saint-Paul-lès-Dax, il a débloqué son compteur en amical contre une sélection des Landes (5-0).Dans quelle mesure, désormais, les adorateurs de Nguyễn Quang Hải vont-ils se passionner pour les matchs du Pau FC ? Khanh, qui travaille pour VTV Onsport, le diffuseur du championnat de France, répond en partie à cette question :, embraye LinhCet engouement se ressent déjà. D’une manière étonnante. Le faible niveau de vie dans le pays (environ 230$/mois) a fait exploser le marché noir de produits dérivés. Dont des contrefaçons de maillot palois, qui pullulent sur Internet., en rigole Antoine Perpignaa.Une autre facette de la nouvelle et inattendue notoriété qui touche le Pau FC.