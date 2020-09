Neymar sur la liste noire du fisc espagnol

1

Mauvais payeur.Ce mercredi, le fisc espagnol a dévoilé sa liste de ceux qui lui devaient encore plus d'un million d'euros au 31 décembre 2019. Comme le révèle la Cadena Cope , parmi les petits nouveaux de cette liste se trouve un certain attaquant du PSG qui répond au nom de Neymar. En effet, l'international brésilien fait son apparition dans ce classement, et serait même plus endetté, avec un total de 34,6 millions d'euros. Loin, bien loin devant l'homme d'affaires Agapito Garcia Sánchez et ses 15,97 millions d'euros.Ce montant réclamé fait suite à une enquête lancée l'an dernier dont le but est de savoir si Ney' avait bien déclaré l'intégralité de ses revenus perçus sur l'année 2017, année de son transfert au PSG, et s'il avait donc payé ses impôts en conséquence. De plus, le fisc s'intéresserait aussi à sa dernière prime de prolongation lorsque qu'il était à Barcelone, ainsi qu'aux potentiels bonus qu'il aurait touchés lors de son arrivée dans la capitale française.