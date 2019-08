Neymar serait prêt à financer son transfert

617

MR

Pas radin le Ney.Prêt à tout pour quitter le PSG, l'indésirable Neymar aurait proposé d'aller piocher dans son porte-monnaie personnel pour financer son transfert au Barça, et donc accélerer son départ avant la fin du marché des transferts le 2 août.Si la dernière offre du club barcelonais comprenait 130 millions plus le transfert du duo Rakitić-Todibo, et le prêt d'un an de Dembélé, le quotidien catalanprécise ce samedi que le joueur brésilien a lui-même proposé de participer à la transaction, et ce, à hauteur de 20 millions. Malheureusement pour lui, la transaction bloque toujours à cause de Dembélé, pas enclin du tout à quitter Barcelone.Un petit billet à l'international français devrait suffire.