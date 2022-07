Neymar sera jugé en octobre, dans le cadre de son transfert de Santos à Barcelone

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit coup de justice pour changer.Du 17 au 31 octobre, Neymar sera jugé par la Haute Cour de Barcelone, dans le cadre de son transfert suspicieux de Santos au FC Barcelone, informe ce mercredi. Seront également sur le banc des accusés : ses parents, les anciens présidents du Barça Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell et un ex-directeur de Santos, jugés pour corruption entre particuliers et escroquerie. Il s'agit de la suite d'une longue histoire, qui avait déjà vu, en 2016, le club catalan payer 5,5 millions d'euros relatifs à des délits fiscaux liés à cette même transaction. L'accord avec le tribunal avait dédouané Bartomeu et son prédécesseur, Rosell.Mais cette fois, le parquet réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour Neymar et 8,4 millions pour le Barça, après la plainte déposée par DIS, une société brésilienne spécialisée dans le marché du football. Cette dernière, qui avait porté plainte en 2015, avait acheté 40% des droits de Neymar en 2009, pour 2 millions d'euros. Elle réclame désormais une indemnisation estimée à plus de 150 millions d'euros, cinq ans de prison pour Neymar et une interdiction de jouer durant cette période. La société considère en effet que le transfert lui a porté préjudice et dénonce une escroquerie manigancée par l'entourage du joueur et le club catalan. La Haute Cour et la firme reprochent donc aux représentants de Neymar la signature de deux contrats avec le FC Barcelone en 2011, alors que les droits de l'attaquant appartenaient toujours à Santos et à la société DIS.Un carnaval permanent à Rio pourrait également faire office de sanction.