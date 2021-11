Neymar, retour à la normale

En inscrivant un doublé lors de la victoire du PSG à Bordeaux en Ligue 1 (3-2), Neymar a prouvé ce qu'il avait laissé entrevoir depuis quelques matchs : il est de retour en forme après un début de saison compliqué. Une montée en puissance dont Paris avait grandement besoin.

Une montée en puissance progressive

Le sourire retrouvé

La première impression n’est pas forcément la bonne. Et il ne faut parfois pas se fier aux premières minutes d’un match. Neymar en est la nouvelle preuve. Contre Bordeaux, le Brésilien a débuté la rencontre comme trop souvent cette saison : en manquant ses passes, en n’arrivant pas à faire des différences par ses dribbles et en perdant le ballon. Puis, l’ancien du Barça a décidé de rappeler qui il était. D’abord en inscrivant son premier but dans le jeu avec le PSG cette saison - l’autre étant un penalty contre Lyon - d’une jolie frappe. Puis en doublant la marque après un joli une-deux avec Kylian Mbappé avant de glisser le cuir d’une frappe en finesse comme il en a le secret. Entre-temps, le Brésilien a distribué des caviars, claqué quelques gestes techniques et même retrouvé son coup de rein. Bref, Neymar a fait du Neymar. Et alors qu’il n’avait plus marqué avec Paris depuis le 19 septembre, l’ancien de Santos avait visiblement prévu de faire trembler les filets puisqu’il avait un tee-shirt sous son maillot pour rendre hommage à son amie Marilia Mendonça, chanteuse brésilienne décédée ce week-end dans un accident d’avion. Comme s’il savait que son mauvais début de saison était définitivement derrière lui.C’est un doux euphémisme de dire que le début de saison de Neymar était compliqué. Et pas seulement en raison de ses kilos en trop après des vacances bien méritées. Pourtant, le Brésilien était tout heureux de voir débarquer à Paris son ami Lionel Messi. Celui qu’il a voulu retrouver du côté de Barcelone à l’été 2019 et avec qui il rêvait de rejouer. Et cela s’est vu sur le terrain puisque les deux hommes - quand l’un des deux n’était pas à l’infirmerie - ne cessent de se chercher pour combiner. Mais mis à part lors des échauffements où ils font une brésilienne de 40 mètres en s’envoyant des missiles téléguidés, le duo n’a pour le moment pas donné satisfaction. Quand Messi n’arrive pas à trouver la mire en Ligue 1 et marche sur le terrain, Neymar lui n’arrive pas à faire la moindre différence.Mais ça, c’était avant. Car depuis plusieurs matchs, Neymar a retrouvé son corps, ses jambes et ses pieds de velours. Et cela s’est déjà vu contre Lille où il est à l’origine des deux buts pour offrir la victoire à Paris (2-1) . Mais aussi contre le RB Leipzig en Ligue des champions (2-2) où il a été le meilleur joueur offensif parisien. Avant donc ce doublé contre les Girondins de Bordeaux. Ironie du sort, la seconde période contre le LOSC et les deux autres rencontres se sont disputées sans Lionel Messi. Et c’est donc de son ancien meilleur ami Kylian Mbappé qu’il a reçu deux offrandes ce samedi. Une entente qui a fait du mal aux adversaires par le passé et qui semble retrouvée après un début de saison mouvementé et quelques mots échangés après une passe non donnée.Plus que son jeu, Neymar semble surtout avoir retrouvé le sourire et l’envie de jouer au football. Dans un entretien à, l’attaquant du PSG avait même évoqué une possible retraite internationale après le Mondiale 2022 et une usure mentale : «» . Une déclaration qui a fait du bruit et qui prouve l’état mental dans lequel se trouve alors Neymar. Mais visiblement, cela lui a fait du bien de se livrer car depuis c’est un autre homme au niveau de l’attitude sur le terrain.Il y a d’abord cette débauche d’énergie - même si en début de saison le Brésilien n’était pas avare en repli défensif contrairement à ses collègues de devant -, mais surtout cette rage de vaincre aperçue notamment face au LOSC. Et surtout ce sourire. Comme lorsqu’il est parti perturber le joueur de Leipzig Dominik Szoboszlai avant son penalty. Car pour Neymar le football reste avant tout un jeu. Un jeu dans lequel il excelle comme il l’a rappelé face aux Girondins. Et finalement, ce n’est pas plus mal pour le PSG que son coup de mou soit arrivé en début de saison au moment où le club de la capitale a le moins besoin de lui. Car comme chaque année, la saison du PSG commence réellement en février, à condition de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Et Neymar compte bien continuer de monter en régime jusqu’à cette période. Il va juste falloir éviter les blessures cette fois-ci.

