Neymar relaxé par le tribunal de Barcelone

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Ney’ remporte son face-à-face. Attaqué en justice par la société brésilienne DIS (qui détenait 40% de ses droits à l'image à l’époque des faits en 2013) qui lui reprochait une dissimulation du montant réel du transfert, Neymar a finalement été relaxé par le parquet de Barcelone. Une volte-face alors que la justice catalane réclamait dix millions d’euros et deux ans de prison à l’encontre de l’attaquant du PSG. Celle-ci justifie cette décision finale par un manquement deLa relaxe concerne également huit autres plaignants, ses parents qui représentaient le clan du brésilien, mais aussi les anciens dirigeants de Santos et du FC Barcelone, dont Sandro Rossel et Josep Maria Bartomeu. Lors du procès en octobre dernier, Neymar avait expliqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir participé aux négociations entre DIS et les trois parties qui s’étaient déroulées en 2011. Face àfournies par la société brésilienne qui se basait uniquement, le procureur a donc décidé de relaxer les trois parties, considérant que ce dossier se référait à une juridiction civile et non pénale.C'est tout.