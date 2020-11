Neymar réclamerait 60 millions d’euros à Barcelone

1

Acte II.Selon Barcelone aurait réclamé à Neymar un peu plus de dix millions d’euros il y a quelques jours après une erreur de versement de son salaire en 2015. Mais cette fois, c'est Cadena Ser qui indique que le Brésilien aurait riposté en demandant pas moins de 60 millions d’euros aux. Alors que le numéro dix parisien et le club catalan ne cessent de s’engager dans des batailles juridiques, le joueur de lademanderait aujourd’hui le versement d’une prime à la signature de 44 millions d’euros et des intérêts qui vont avec, prime que le Barça avait refusé de payer après son départ au PSG en 2017. Le joueur de 28 ans avait été condamné à payer un peu plus de six millions d’euros à son ancien club en juin dernier et cette nouvelle histoire se réglera encore une fois au tribunal. La hache de guerre est tout sauf enterrée, et le Barça, en proie à de nombreux problèmes, espère ne pas subir un retour de bâton.Neymar, spécialiste de la contre-attaque sur tous les terrains.