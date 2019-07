Neymar provoque le PSG

2

La situation se tend de plus en plus entre Neymar et le PSG. Ce samedi, l'attaquant brésilien a de nouveau soufflé sur les braises en déclarant dans une interview accordée àque l'un des deux meilleurs souvenirs de sa carrière était laréalisée en 2017 par le FC Barcelone face au PSG (6-1). «, a-t-il déclaré.Des propos qui ne devraient pas apaiser les tensions larvées entre le club de la capitale et sa star brésilienne. Remis en cause publiquement par Nasser Al-Khelaïfi et par Leonardo ces dernières semaines, Neymar ne s'est pas présenté à l'entraînement lundi dernier, avant d'être directement menacé par son club pour son retard . Samedi, Neymar a également publié un message univoque, évoquant sans nul doute le FC Barcelone.NeyWar.