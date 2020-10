Neymar porte le Brésil, l’Uruguay tombe sur un os

1

No estamos llorando, se nos metió un gol de @FALCAO al minuto 90 en el ojo#VamosColombia ?? pic.twitter.com/y6bmPVS2dl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2020

Quand Ney sourit, je m'envole au paradis.Mené 1-0 puis 2-1, le Brésil a fini par s'imposer au Pérou dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde (2-4). Une victoire en grande partie due à Neymar, auteur d'un triplé (dont deux penaltys) et désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire de la, seulement devancé par Pelé. Richarlison a inscrit l'autre but. Lesont terminé la rencontre à neuf après deux expulsions dans les cinq dernières minutes. L'autre sélection à réaliser le 2/2 est l'Argentine, qui a réussi à éviter le piège bolivien à La Paz (1-2). Après l'ouverture du score des locaux, l'a renversé la vapeur grâce à Lautaro Martínez (45) et Joaquín Correa (79).L'Uruguay a en revanche sombré en Équateur (4-2). Luis Suárez a inscrit un doublé sur penalty, pour l'honneur seulement puisque ces deux buts sont arrivés dans les dix dernières minutes, alors que, emmenée par Michael Estrada (doublé), menait déjà 4-0. La Colombie a de son côté arraché le point du nul in extremis grâce à Radamel Falcao au Chili, qui a mené au score plus d'une heure après des réalisations d'Arturo Vidal et Alexis Sánchez (2-2). Enfin, le Paraguay l'a emporté au Venezuéla (0-1).Une nuit complètement