Neymar, ou l’art difficile de l’antiracisme dans le foot

La question du racisme dans le foot n’est évidemment pas un sujet évident. D’autant plus lorsqu’il surgit dans la foulée d’un PSG-OM électrique et avec en victime potentielle un certain Neymar. La foire d’empoigne qui a suivi, les déclarations hallucinantes de Noël le Graët, sans oublier la bataille de com' entre les deux clubs, complexifient encore un peu plus davantage cette triste affaire. Surtout qu’une fois de plus, personne n’interroge les premiers concernés : les institutions du foot, les clubs et le corps arbitral. Tout peut-il se résumer à savoir qui a dit quoi ? Bref, il serait temps d'arrêter de réagir après coup et d’avoir enfin les bons réflexes. Sur le terrain, notamment.

