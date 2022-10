Neymar mis hors de cause par la justice espagnole

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une fin heureuse pour le second volet de l'affaire Neymar. le quotidien catalan Sport avance que le Brésilien a été mis hors de cause par la justice espagnole alors qu'il était accusé de fraude et de corruption de la part du fonds DIS, détenteur de 40 % des droits du joueur à l'époque. Le ministère public retire toutes les accusations et la défense demande à ce que le groupe DIS paie les frais du procès. Le magistrat affirme qu'il n'y avait aucune preuve contre Neymar et son entourage et que tout n'était que supposition. Il n'y avait ni corruption ou ni pot-de-vin avec la prime de signature. Les deux anciens présidents du FC Barcelone Sandro Rosell et Josep Bartomeu et les anciens dirigeants de Santos ont eux aussi été exonérés de toute responsabilité. Il ne lui reste plus qu'à espérer que Bolsonaro remporte les élections brésiliennes ce dimanche pour être tranquille avec la justice.