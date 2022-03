Neymar, le troisième homme

Recrue phare du PSG à l’été 2017 et, encore aujourd’hui, joueur le plus cher du monde depuis son transfert à 222 millions d’euros, Neymar a perdu, avec le temps, les blessures et l’éclosion de Kylian Mbappé, son statut de menace offensive numéro 1 au PSG. Pis, avec l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier, le Brésilien de 30 ans a encore perdu une place dans la hiérarchie... pour mieux briller ?

Le moral dans les chaussettes ?

Premier sacrifiable ?

Thierry Henry, dans un entretien accordé à nos confrères de, a parlé de Neymar récemment. Pas pour disséquer ses derniers matchs ou ses statistiques en berne au PSG cette saison (18 matchs, 4 buts, 4 passes), mais pour évoquer son moral.Des propos lourds de sens, que le joueur n’a pas encore commenté, mais qui interpellent forcément. Car en octobre dernier, dans des propos tenus sur DAZN, le Brésilien avait eu des mots forts à propos du Mondial 2022 au Qatar.Des mots qui avaient rencontré de nombreuses moqueries en retour.A-t-on le droit d’être multimillionnaire et d'avoir le moral dans les chaussettes ? Pour certains, non. La vie de Neymar Jr. est forcément un rêve éveillé, puisque le garçon de 30 ans est payé, et très cher, pour jouer au football. Mais voilà, Neymar ne corrèle pas ses érections matinales à l’épaisseur de son compte en banque. Le numéro 10 du Paris-SG est avant tout un gamin, sans doute malheureux, qui ne rêve que d’une seule chose : être le meilleur joueur du monde. Et force est de constater qu’en ce moment, le Brésilien est très loin du joueur génial qu’il a été. Peut-il le redevenir ? Personne ne le sait vraiment. Neymar vient d’avoir 30 ans et enchaîne les blessures au PSG (il a manqué plus de 60 matchs depuis 2017). Des pépins qui ont forcément un impact sur son rendement. C’est simple, il n’a pas marqué en Ligue des champions sur l’année civile 2021. Son dernier but dans la compétition ? En décembre 2020 contre Istanbul BB. En cinq ans, l’homme n’a jamais disputé plus de 20 matchs de Ligue 1 par saison et sort d’un exercice extrêmement délicat sur le plan national ponctué par la perte du titre de champion de France (18 matchs, 9 buts, 5 passes).Après sa blessure à la cheville contre Saint-Étienne, en novembre, il a passé près de deux mois loin des pelouses. Le temps de voir Kylian Mbappé devenir le véritable patron de cette équipe et Lionel Messi tenter, un peu, de se remettre en route. L’été dernier, le monde entier voulait voir à quoi pouvait ressembler un trio Neymar-Messi-Mbappé sur le terrain. Pour le moment, on n’a pas vu grand-chose si ce n’est quelque chose qui ressemble aux Brooklyn Nets de Kevin Durant et Paul Pierce vieillissants. Surtout, actuellement, Neymar semble être le joueur le moins en vue de ce trio. Sa présence est presque anecdotique. À Nice, il ne s’est pas caché, mais l’impression d’ensemble est sans concession : Neymar ne fait plus la différence en Ligue 1. Il ne passe plus de dribbles ni d’accélérations. Logiquement, il ne fait plus peur à ses adversaires. On est bien loin de l’homme virevoltant qui martyrisait chaque être humain à son arrivée en 2017. En 2020 encore, que ce soit contre Dortmund, mais surtout Bergame, Neymar marchait sur l’eau. Il prenait le PSG sur ses épaules, parfois seul, et embarquait son équipe vers la victoire comme un MVP. En est-il toujours capable aujourd’hui ? Dans l’ombre sportive et médiatique de Mbappé et Messi cette saison, Neymar a pris la place d’Ángel Di María. Celle du premier sacrifiable. Celui qui doit faire des efforts pour les autres. Celui qui peut tirer un penalty quand les autres ne le sentent pas. Il y a une forme d’anonymat dans ce que propose Neymar depuis près d’un an. Il y a bien eu cette double confrontation contre le Bayern Munich, l’an dernier, où il a rappelé quel génial footballeur il est, mais c’est trop peu quand on a un tel statut. Ça tombe bien, Bernabéu est devant lui avec une qualification en ligne de mire. On parle beaucoup de ce match à travers le prisme de Kylian Mbappé, également du retour de Messi à Madrid sous un autre maillot que celui du Barça, mais plus personne ne parle de Neymar, le footballeur. C’est peut-être le bon moment pour rappeler que Neymar Jr. est un joueur unique quand il n’est pas blessé.